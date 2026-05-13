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隨著謝和弦宣布啟動跨境訴訟，兩岸法院對著作權侵權的判賠基準成為各界議論焦點。此前，謝和弦與陳德修在台灣的官司中，被認定侵權後判賠約39萬元台幣。然而，針對汪東城、曾沛慈等人在中國的商演提告，律師預測其求償規模與判賠金額，有機會高於台灣判決。登龍律師事務所指出，中國《著作權法》對損害賠償的規定，第四十九條侵權賠償，內容是「侵犯著作權或者與著作權有關的權利的，侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償；實際損失難以計算的，可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的，由人民法院根據侵權行為的情節，判決給予五十萬元以下的賠償。」由於是根據權利人的「實際損失」或侵權人的「違法所得」來判定。由於中國演藝市場的商演酬勞、門票收入與受眾規模動輒是台灣的數十倍，歌手因演唱〈夠愛〉所獲取的潛在收益極高，這直接導致了賠償基數的膨脹。律師指出一個中國法律中的點，賠償數額除了損失本身，還可包含權利人為「制止侵權行為所支付的合理開支」，相比台灣民事判決通常不負擔對造律師費的慣例，這部分或許在實務上有機會涵蓋律師費。至於台灣法院的判決對中國法院是否有影響？律師認為，台灣法院定讞的「事實認定」，也就是詞、曲歸屬誰的證據。雖然兩岸法體系不同，中國法院不會正式承認台灣判決有絕對參考價值，但在雙方律師援引證據時，這些早已在台灣三審定讞的創作事實記載，仍會是中國法院審視版權歸屬時的依據。目前這場跨境大戰尚未正式開庭，但律師提醒，刑事時效與民事時效在兩岸規定不一。在台灣，民事求償需在知悉後兩年內提出；而在中國，關於商演侵權的追訴期也必須依照當地民法規範。