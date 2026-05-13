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高雄市議員林智鴻12日前往鳳翔國中視察新校舍最關鍵的K棟教室新建工程，但令他憂心的是，才剛歷經疫情衝擊，在最後收尾階段，又遇到中東戰爭導致物價上漲，裝修費用面臨上揚壓力，他呼籲市府應支持鳳翔國中S棟室內裝修經費追加，讓新學年有教室，明年春季能儘快有結合運動和集會功能，遮風避雨的活動中心，讓畢業典禮免再移師其他學校。「我們8年鍥而不捨，終於看見改變！」林智鴻指出，在他不斷提案、質詢，並與校方、教育局和工程代辦方海洋局協調溝通下，鳳翔國中校舍新建案終于展露曙光。根據統計，市府投入總經費達1.45億元，現另投入K棟1600萬元硬體建置，為解決「學區塞車」問題不遺餘力。林智鴻強調，鳳山近年人口持續增加，學校空間不足導致招生量能受阻問題必須解決，此次新建校舍能擴增學生容納量，雖仍尚難一步到位全然解決，但至少今年8月過後，每年終於至少多出105個家庭，不必再為遙遠的通學路程而苦惱。林智鴻指出，鳳翔國中也可作為其他學校處理更新校舍問題時，面對行政協調、突發狀況的典範教材「因為這案過程實在太坎坷了！」先是疫情、廠商倒閉攪局，進度落後，讓教育局與師長只能辛苦追趕，連他都得跳下來陪師長、廠商研判各階段所需時間，才能精準對接新學年的招生「不用再等一年」。如今作為教室的「K棟」工程進度已達92%，新學年即可啟用，另一棟活動中心「S棟」也原預計將在年底完工並進場裝設硬體，但卻在此刻「殺出程咬金」遇到中東戰事，受物價波動影響，經試算，需將原先該棟裝修經費從原先匡列的1600萬元增加至2186萬元，他因此疾呼市府應儘速協助學校補足經費缺口，讓鳳翔工程最關鍵的最後一年，順利走完「最後一哩路」。林智鴻表示，未來如果活動中心如期如質落成，學生集合不必再風吹日曬，不必再去「其他學校」辦畢業典禮，平時還能在室內空間打球強健體魄，還能兼顧周邊鄰里社區有時需舉辦活動的需要，絕對是包含他在內，各界都極為期待的重要建設。