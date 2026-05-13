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國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美14天，傳出不只僑宴，包括14人訪團交通、飯店費用也希望僑胞買單，遭狠批又不是選總統。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁今（13）日澄清，可能是跟僑團溝通有誤解，鄭麗文訪美黨部當然有編預算，「完全不需要僑胞提供協助」；至於是否歡迎中國僑胞，她也澄清不是這樣的安排，「以台灣僑團為主」，更說「朱主席時代有朱主席的規格，不同主席訪問有他不同的規格。」針對《自由時報》報導，鄭麗文訪美要求僑胞落地招待，遭批嚇死人一事，尹乃菁澄清，鄭麗文訪美黨部當然有編預算，食宿交通都由黨部來付，可能僑團在溝通的時候，語意上有一些誤解、造成落差。尹乃菁說，當初海外部和僑團在開視訊會議的時候，有僑胞非常熱心，問說如果可以提供食宿、交通部份，是不是需要他們來負責，海外部則回答，如果僑胞有認識的飯店、接車等方面可以提供幫助，他們當然會非常感謝，因為國民黨中央黨部經費也不是這麼充裕。尹乃菁強調，鄭麗文訪美黨部有編預算，食宿跟交通完全不需要熱心僑胞還要提供什麼協助，沒有這樣的狀況。