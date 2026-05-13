「志玲姊姊」要進公部門了？51歲的藝人林志玲傳出將於 6 月底出任文化內容策進院（簡稱：文策院）董事，經紀人對此回應「文策院今（13）日會統一說明」。消息引發熱議，更帶動 Google Trends 熱搜關鍵字「文策院在幹嘛」。網友不僅關心影視產業推手的功能，更對這座「文化加速器」的薪資與應徵門檻感到好奇。
🟡 文策院在幹嘛？台灣文化產業的「超級加速器」
文策院於 2019 年正式成立，是直屬文化部監督的行政法人 。與傳統政府部門不同，它扮演中介組織角色，串連政府資源與民間創意：
🟡 薪水多少？揭秘「董事無給職」與員工待遇概況
網友最關心的「志玲董事」待遇，根據相關法規與文化部財團法人薪資彙整表，實情如下：
🟡 應徵管道全公開：如何加入國家級文化隊？
想要與志玲姊姊共同推動文化 IP 嗎？文策院的求職門檻相對公開透明：
資料來源：文策院官網、文化部所屬財團法人董事長或經理人及其他從業人員依「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」辦理情形彙整表
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文策院於 2019 年正式成立，是直屬文化部監督的行政法人 。與傳統政府部門不同，它扮演中介組織角色，串連政府資源與民間創意：
- 三大業務主軸：聚焦於文化內容開發產製、完善文化金融體系，以及拓展國內外通路 。
- 輔導對象廣泛：支持台灣影視、音樂、出版、動畫、漫畫、遊戲及表演藝術等產業發展。
- 實質推動力：協助業者進軍國際展會，透過投資與人才培育打造具競爭力的國家品牌。
網友最關心的「志玲董事」待遇，根據相關法規與文化部財團法人薪資彙整表，實情如下：
- 董事職位（林志玲傳任職務）：依據《文策院設置條例》，董事為「無給職」 。這意味著董事並無固定月薪，僅在出席董事會時領取基本的出席費或車馬費，主要職能在於貢獻專業決策。
- 高層管理職（如院長、執行長）：參考文化部同性質單位，如中央廣播電臺總臺長月薪約 13.5 萬元 ，國藝會執行長月薪約 11.5 萬元 。文策院長等職務的薪資基準則需報請主管機關核定 。
- 一般員工薪資預算：文策院 109 年度編列 150 人員額，用人費用約 1.6 億元 。
- 正式薪資：編列約 1 億 216 萬元 。
- 福利與獎金：包含超時工作報酬 450 萬元及獎金 3,360 萬元等 。
想要與志玲姊姊共同推動文化 IP 嗎？文策院的求職門檻相對公開透明：
- 官方專區：文策院官網設有「人員招募」專區直接公告職缺。
- 人力銀行：同步會在 104 人力銀行刊登招募訊息。
- 應徵方式：有意者可備妥履歷及自傳，註明應徵職務後寄至 taiccahr@taicca.tw 信箱，通過初審後將主動安排面試。
資料來源：文策院官網、文化部所屬財團法人董事長或經理人及其他從業人員依「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」辦理情形彙整表