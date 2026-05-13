「志玲姊姊」要進公部門了？51歲的藝人林志玲傳出將於 6 月底出任文化內容策進院（簡稱：文策院）董事，經紀人對此回應「文策院今（13）日會統一說明」。消息引發熱議，更帶動 Google Trends 熱搜關鍵字「文策院在幹嘛」。網友不僅關心影視產業推手的功能，更對這座「文化加速器」的薪資與應徵門檻感到好奇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 文策院在幹嘛？台灣文化產業的「超級加速器」
文策院於 2019 年正式成立，是直屬文化部監督的行政法人 。與傳統政府部門不同，它扮演中介組織角色，串連政府資源與民間創意：  

  • 三大業務主軸：聚焦於文化內容開發產製、完善文化金融體系，以及拓展國內外通路 。  
  • 輔導對象廣泛：支持台灣影視、音樂、出版、動畫、漫畫、遊戲及表演藝術等產業發展。
  • 實質推動力：協助業者進軍國際展會，透過投資與人才培育打造具競爭力的國家品牌。
▲文化部部長李遠。文策院為文化部監督之行政法人 ，針對藝人林志玲傳出接任文策院董事一事，外界高度關注文化部與部長李遠後續的正式官宣。圖為文化部部長李遠資料照。（圖／文化部提供）
▲文化部部長李遠。文策院為文化部監督之行政法人 ，針對藝人林志玲傳出接任文策院董事一事，外界高度關注文化部與部長李遠後續的正式官宣。圖為文化部部長李遠資料照。（圖／文化部提供）
🟡 薪水多少？揭秘「董事無給職」與員工待遇概況
網友最關心的「志玲董事」待遇，根據相關法規與文化部財團法人薪資彙整表，實情如下：

  • 董事職位（林志玲傳任職務）：依據《文策院設置條例》，董事為「無給職」 。這意味著董事並無固定月薪，僅在出席董事會時領取基本的出席費或車馬費，主要職能在於貢獻專業決策。  
  • 高層管理職（如院長、執行長）：參考文化部同性質單位，如中央廣播電臺總臺長月薪約 13.5 萬元 ，國藝會執行長月薪約 11.5 萬元 。文策院長等職務的薪資基準則需報請主管機關核定 。  
  • 一般員工薪資預算：文策院 109 年度編列 150 人員額，用人費用約 1.6 億元 。  
  • 正式薪資：編列約 1 億 216 萬元 。  
  • 福利與獎金：包含超時工作報酬 450 萬元及獎金 3,360 萬元等 。  
▲根據文化部過往資料，與文策院同屬文化中介組織的中央廣播電臺，其高層月薪基準約在 13.5 萬至 14 萬元不等，常被外界作為行政法人待遇的參考標竿。圖為中央廣播電臺資料照。（圖／翻攝自央廣官網）
▲根據文化部過往資料，與文策院同屬文化中介組織的中央廣播電臺，其高層月薪基準約在 13.5 萬至 14 萬元不等，常被外界作為行政法人待遇的參考標竿。圖為中央廣播電臺資料照。（圖／翻攝自央廣官網）
🟡 應徵管道全公開：如何加入國家級文化隊？
想要與志玲姊姊共同推動文化 IP 嗎？文策院的求職門檻相對公開透明：

  • 官方專區：文策院官網設有「人員招募」專區直接公告職缺。
  • 人力銀行：同步會在 104 人力銀行刊登招募訊息。
  • 應徵方式：有意者可備妥履歷及自傳，註明應徵職務後寄至 taiccahr@taicca.tw 信箱，通過初審後將主動安排面試。
志玲姊姊是否正式入主文策院？官方預計於今日稍晚給出答案。這場人事傳聞不僅讓全台民眾熱烈討論「林志玲」，更成功讓「文策院」這座推動台灣文化產值的重要機構，走進了大眾的求知視野。

資料來源：文策院官網文化部所屬財團法人董事長或經理人及其他從業人員依「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」辦理情形彙整表

相關新聞

林志玲被爆新身分！6月底接下文策院董事職務　經紀人正面回應了

林志玲跟無國界醫生到非洲關懷母嬰！完成和珍古德博士的最後約定

AKIRA揭交往關鍵！林志玲家人過世哭到睡著 他不敢掛電話等她醒來

林志玲私下有多暖？曾掃光路邊阿婆賣的玫瑰花　合照一定屈膝半蹲

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...