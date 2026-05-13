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馬來西亞吉隆坡一處發生地陷事故。官方推測，是公用設施維護工程造成的，而非土壤沉降。馬國媒體《馬來郵報》報導，事故發生在11日，地點位於吉隆坡旺沙瑪朱（Wangsa Maju） 一帶的旺沙德利瑪4路（Jalan Wangsa Delima 4）入口處。社群平台影片顯示，大量積水不斷湧入坑洞，坑壁可見外露鋼筋與磚塊，坑口邊緣的瀝青路面結構鬆動，存在安全隱患。吉隆坡市政廳初步調查結果指出，事發時附近區域正進行公用設施維修工程，鑽孔工程可能撞擊主排水系統集水井的牆體，導致結構破裂。吉隆坡市長拿督法倫（Datuk Seri Fadlun Mak Ujud）表示：「我們發現集水坑壁破裂了，但我們無法確定結構倒塌的具體位置。該區域旁邊還有公用設施管線，有可能是採用水平導向鑽掘工法（HDD工法）方法進行的地下管線施工碰到了該結構，而地表上沒有任何可見的跡象。」他在記者會上解釋：「這項工程有可能損壞了建築物結構，導致其開裂，使排水直接流入土壤，最終導致塌陷。」目前，現場已被封鎖，並展開為期兩週的修復工程。