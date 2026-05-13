黑松旗下兩款國民飲料，今（13）宣布換上新包裝，採用新的視覺設計，同時寶特瓶融入永續思維、換上短瓶標。黑松表示，做為百年企業，將持續落實SDGs目標，把永續思維融入產品創新，同時也推出換新裝的限時回饋活動。

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為呼應環境部資源循環署推動「3S1R」綠色設計策略，Single material（純料）、Simple color（原色）、Small label（減標籤），因此換黑松沙士跟黑松汽水導入短瓶標設計，降低塑膠使用量。以寶特瓶600mL為例，新包裝減少54%瓶標尺寸，相當於每瓶減少0.97公克的塑膠用量。

另，黑松汽水也告別瓶身標誌性的綠色，全面轉換為透明寶特瓶，符合綠色設計三要素中的「原色」，讓瓶身更具回收再利用價值。

品牌識別也跟著調整，沙士LOGO適度以現代筆型重構文字結構，包裝色彩則維持經典紅色基調，透過提升明度。汽水品牌LOGO從字體細節的修飾與斜度調整著手，帶出氣泡上躍升律動感；整體視覺延續綠色作為主色調，原有的藍色冰塊元素則轉化為大小不一的圓形氣泡。

黑松日前公布第一季財報，營收23.28億元，營業毛利約5.58億元，營業利益則為4,671萬元。稅前淨利為1.61億元，換算每股盈餘（EPS）為0.29元。




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李青縈編輯記者

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