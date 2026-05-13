我是廣告 請繼續往下閱讀

承億戴俊郎驟逝！戴淑玲率6女將穩固人事 遺孀凃韶紋首入主：承億文旅

承億集團創辦人暨承億建設董事長54歲戴俊郎驟逝，集團隨即發布最新人事團隊布局，由戴俊郎胞姊戴淑玲接任承億集團董事長，承億酒店總經理洪若宸升任副董事長兼承億建設董事長；而向來低調的戴俊郎遺孀凃韶紋也首度參與經營，將接掌承億文旅擔任董事長，6女經營團隊一覽。承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎，傳出跌倒後於5月9日因多發性腦溢血辭世，享年54歲。原承億集團規劃今年第二季將掛牌上櫃，如今總舵手突然意外離世，最新人事布局受到矚目。承億集團隨即發布最新經營團隊陣容，承億集團表示，面對董事長戴俊郎辭世，集團核心團隊已迅速完成內部協調與團隊精煉，在哀傷中穩定前行。戴俊郎胞姊戴淑玲，長年橫跨產官學領域，深度參與集團品牌定位、城市文化推動與飯店經營管理，對於企業治理與組織穩定具有深厚經驗。原承億酒店總經理洪若宸，自2010年加入團隊，從飯店基層歷練至今；曾參與承億旗下每間飯店之開發與營運歷程，並橫跨飯店、財務與建設領域，具備完整事業體整合經驗；她將升任副董事長兼承億建設董事長。戴俊郎妻子凃韶紋，過去向來低調陪伴戴俊郎，未來將正式參與集團經營。擁有海外留學背景的凃韶紋，化悲傷為力量，承接戴俊郎的信念與意志，繼續陪伴承億向前，將接任承億文旅董事長。承億建設總經理李佳昕，長年參與集團法務、專案與經營決策，兼具制度治理與市場敏銳度，將繼續投入建設事業推進。承億文旅現任總經理戴嘉玉，長年深耕旅宿與餐飲體系，熟悉第一線營運與品牌管理，將持續帶領團隊前進。自學生時期即加入集團的簡巧珊，現任品牌長暨媒體發言人，將接任承藝術董事長，持續統籌品牌與對外溝通。