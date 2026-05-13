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▲鄭家純久違再提小玉Deepfake案件，直言拿不到半毛賠償。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

女星鄭家純（雞排妹）近日再度談起YouTuber「小玉」Deepfake換臉A片事件後續進展，引發外界高度關注，她今（13）日在社群平台發文表示，雖然小玉目前已因相關案件遭判刑5年，並正式入獄服刑，但受害者至今仍未真正獲得應有補償，她坦言整起案件不只帶來巨大心理創傷，如今甚至連被扣押的犯罪所得，也很可能無法分配給受害者，甚至得自付律師費，讓她相當無奈。鄭家純透露，小玉當年利用Deepfake技術，將多名女性藝人的臉部影像移植到A片內容中，再透過推特等平台吸引會員付費觀看，甚至開放會員指定想看的對象。檢方認定小玉犯罪所得高達1338萬元，其中實際扣押到約465萬2000元。不過依照目前法律見解，這筆錢最後極有可能直接繳交國庫，而不是返還給受害者，雞排妹解釋由於相關收入來源被認定是「會員付費」，而非直接從受害者手中取得，因此現行法律難以認定為可返還給被害人的犯罪所得。除了法律爭議之外，鄭家純也談到自己身為受害者的真實感受，她直言小玉從頭到尾都沒有真正意識到自己對他人造成的傷害，只覺得是「用軟體動動手指」賺錢，完全沒把受害女性當成真正的人看待。雞排妹更透露，在整個開庭過程中，小玉甚至連一眼都沒有看過她，也從未開口道歉，反而忙著教旁邊共犯該怎麼應對法官，讓她感到相當憤怒與失望。有網友質疑，既然是利用受害者肖像非法牟利，為何犯罪所得無法賠償給被害人。對此，鄭家純坦言，正因為Deepfake犯罪形式太新，目前法律只能套用舊有案例處理，因此才會出現這樣的漏洞，當有網友詢問受害者律師費由誰負擔時，她則苦笑回應：「我們這些受害人自己付呀。」一句話也讓不少網友相當心疼。最後，鄭家純也感嘆，「網路上的暴力也是暴力」，認為這起案件雖然已成為台灣重大Deepfake指標案例，但恐怕不會是最後一件。她指出，隨著AI與換臉技術快速發展，未來類似事件恐怕只會越來越多，因此希望法律制度能盡快跟上科技變化，真正成為被害者的後盾，而不是讓受害者在訴訟後依舊得不到實質補償。