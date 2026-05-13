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未獲民進黨徵召 吳怡農曝下一步規劃

民進黨選對會今（13）日上午正式拍板立委沈伯洋參選台北市長，下午將由主席賴清德親自繫上競選彩帶。對此過去早已表態參選的壯闊台灣創辦人吳怡農大氣表示，恭喜沈伯洋今天將受徵召參選台北市長，「我會全力支持與協助接下來半年的選戰」，在邁向2027年的關鍵時刻，會持續在「民防」與「韌性社會」的領域，建立以國家利益為優先的陣線。吳怡農說，去年自己主動站出來爭取參選，是基於對首都安全、教育與都市發展的理念。同時也呼籲要開放初選，因為政治圈就如同經濟領域——若勇於公平競爭，更能注入不同的思維，促進意見的交換，讓政治有更多的養分和活水，擴大爭取社會的支持。未來會秉持同樣的信念，繼續透過政治為台灣工作，也會在地方深耕為國家安全努力。吳怡農表示，政治不必是你死我活的零和遊戲，更不該撕裂彼此。評論家們總習慣把國家切分成不同顏色的版圖；但事實上，大家終究是同一群體，都有一個共同的名字，那就是「愛護這座家園、渴望安全未來的公民」。吳怡農說，在邁向2027年的關鍵時刻，會持續在「民防」與「韌性社會」的領域，建立以國家利益為優先的陣線。在國內與「壯闊台灣聯盟」的團隊，已經與超過700個組織啟動合作，包括教會、學校、社福團體和企業，形成從台北到屏東的應變網絡。積極培力各地的「後盾小隊」志工團，讓願意為家園付出的夥伴們，不只擁有更多的專業，也更有組織，能有效派遣，成為更多人的後盾。在國外，會繼續參加國際會議、接受媒體採訪，為台灣發聲，並透過跨國合作，提高台灣的能見度，累積外部的盟友。最後吳怡農說，國家的壯闊和活力，需要所有人關心和參與；家園的安全與自由，要全民共同守護。「讓來自不同地方、具有不同歷史、持有不同想法的我們，團結一致，心內都有台灣」。