皮克敏手遊《Pikmin Bloom》在台灣玩家持續攀升，熱度提高同時也讓不肖份子有機可乘！近日在 Threads、Facebook 等平台，能發現不少「皮克敏免費代碼領取」的文章，留言下方還附上一段 LINE 帳號連結，台灣事實查核中心提醒，皮克敏手遊並無官方 LINE 帳號，看見類似貼文高機率是詐騙，玩家勿信也避免轉傳。
《Pikmin Bloom》官方不定時會在特定活動、時間推出禮包代碼，通常玩家前往《Pikmin Bloom》網路商店輸入代碼，就可能獲得「蘑菇卷、加速器、花瓣、精華、額外花盆欄位」等獎勵。
假皮克敏禮包滿天飛！玩家誤點連結恐掉進詐騙陷阱
台灣事實查核中心指出，由於皮克敏代碼關注度高，近期網路社群出現越來越多不同版本的「皮克敏兌換禮包」，文中還會表明換取「高額金幣、無限花苗、探測器」等，讓玩家誤以為《Pikmin Bloom》官方大手筆送獎勵。
台灣事實查核中心強調，包括 Threads 等社群流傳貼文內容，多以「官方免費贈送禮包」、「修復補償福利」等說法吸引玩家停留閱讀，並在下方留言處附上一串不明連結，聲稱「無法使用的皮友，要聯絡客服領取個人代碼 」，誘導民眾加入自稱是皮克敏客服的可疑 LINE 帳號。
假客服先騙加 LINE！帳號恐遭盜用
防詐專家劉彥伯提醒，加 LINE 後，對方會引導進一步輸入電話號碼，並進行 OTP（一次性驗證密碼）驗證，對方就可以盜取帳號並冒充使用者身分向親友行騙，這類詐騙手法也常見於 Telegram、Whatsapp 等通訊軟體，建議民眾應開啟二階段驗證，保護帳號安全。
此外，《Pikmin Bloom》並無經營 LINE 官方帳號，國際版官方社群僅在Instagram、YouTube、X、Facebook 等四個平台經營，中文版目前僅有經營 Threads 及 Instagram，帳號為「pikminbloom_tc」 ；官方代碼唯一的領取方式是《Pikmin Bloom》網路商店登入遊戲帳號輸入，不會要求提供手機驗證碼等個資。
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台灣事實查核中心指出，由於皮克敏代碼關注度高，近期網路社群出現越來越多不同版本的「皮克敏兌換禮包」，文中還會表明換取「高額金幣、無限花苗、探測器」等，讓玩家誤以為《Pikmin Bloom》官方大手筆送獎勵。
台灣事實查核中心強調，包括 Threads 等社群流傳貼文內容，多以「官方免費贈送禮包」、「修復補償福利」等說法吸引玩家停留閱讀，並在下方留言處附上一串不明連結，聲稱「無法使用的皮友，要聯絡客服領取個人代碼 」，誘導民眾加入自稱是皮克敏客服的可疑 LINE 帳號。
防詐專家劉彥伯提醒，加 LINE 後，對方會引導進一步輸入電話號碼，並進行 OTP（一次性驗證密碼）驗證，對方就可以盜取帳號並冒充使用者身分向親友行騙，這類詐騙手法也常見於 Telegram、Whatsapp 等通訊軟體，建議民眾應開啟二階段驗證，保護帳號安全。
此外，《Pikmin Bloom》並無經營 LINE 官方帳號，國際版官方社群僅在Instagram、YouTube、X、Facebook 等四個平台經營，中文版目前僅有經營 Threads 及 Instagram，帳號為「pikminbloom_tc」 ；官方代碼唯一的領取方式是《Pikmin Bloom》網路商店登入遊戲帳號輸入，不會要求提供手機驗證碼等個資。