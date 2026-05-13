我是廣告 請繼續往下閱讀

第一夫人缺席顯示這次訪問更加公務

▲梅蘭妮亞在2017年的訪中行程中，參與了一系列精心安排的外交和文化活動，與習近平夫人彭麗媛多次公開露面。（圖／美聯社／達志影像）

梅蘭妮亞本人也無意同行？

美國總統川普（Donald Trump）已經啟程前往北京，他的隨行人員名單也成為外界關注焦點，除了最後一刻加入代表團的輝達執行長黃仁勳，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的缺席也掀起討論，梅蘭妮亞辦公室與白宮均證實梅蘭妮亞並未隨川普訪中，梅蘭妮亞2017年與川普和中國國家主席習近平夫婦一同參觀北京故宮，展現出兩國元首之間的好交情，這次的缺席則顯示出今年川普的訪問將更加注重實際。綜合外媒報導，陪同川普一起搭乘空軍一號訪中的包括國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯、貿易代表葛里爾、白宮副幕僚長米勒等官員，川普次子艾瑞克（Eric Trump）夫婦也有一同登機，另外還有許多企業執行長高層，但是卻沒有2017年曾陪同川普訪中的梅蘭妮亞。梅蘭妮亞不會隨川普訪中的消息最初於《南華早報》率先披露，梅蘭妮亞辦公室用電郵回覆《南華早報》，透露梅蘭妮亞將缺席這次的中國行，之後白宮也證實了這消息。梅蘭妮亞在2017年的訪中行，參與了一系列精心安排的外交和文化活動，與習近平夫人彭麗媛多次公開露面，包括走訪長城、去動物園看熊貓、欣賞京劇等等，當時梅蘭妮亞的穿著打扮也在中國社群媒體引發熱議。華府智庫「中美研究中心」（ICAS）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）表示，梅蘭妮亞的缺席表明川普的訪問將「低調得多」。古普塔補充指出，「這將會是一場按部就班、例行公事式的訪問」，考慮到川普這次訪中的停留日期很短，這點也不難理解。梅蘭妮亞2017年在中國的一舉一動都受到高度關注，尤其外界經常拿她與彭麗媛對比，梅蘭妮亞當時爬長城時特別換上平底鞋，也成為媒體報導焦點。臨床心理學家金恩（Dr. Tracy King）表示，梅蘭妮亞減少與川普一同出席活動，可能是她試圖「限制」自己受到大眾公開審視的一種手段，以避免被捲入「政治鬧劇」的情況，如此也能確保當梅蘭妮亞想要公開發聲時，第一夫人的露面具有更大象徵意義。