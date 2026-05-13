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▲單依純從出道到現在，曾有不少爭議。（圖 /翻攝自單依純微博）

▲李榮浩（如圖）砲轟單依純沒有獲得授權，就擅自演唱自己的歌〈李白〉，風波看似略為平息，又因單依純入圍金曲歌后，造成彼此粉絲又在聊天室互嗆。（圖／翻攝自李榮浩微博）

▲單依純（如圖）從選秀節目《中國好聲音》奪冠出道，今年入圍金曲獎最佳華語女歌手。（圖／翻攝自單依純微博）

第37屆金曲獎最受關注的最佳華語女歌手入圍名單，24歲中國女歌手單依純以《純妹妹》專輯中的表現將和蔡依林、彭佳慧等昔日得主一較高下。出身自《中國好聲音》總冠軍的她，不僅曾被懷疑花錢買第一，更因強行翻唱李榮浩的代表作〈李白〉涉及侵權，惹火李榮浩在微博連發6文正面開戰，可謂爭議不斷。在金曲獎入圍名單揭曉直播的聊天區，可以看到一個趣味現象：李榮浩與單依純的粉絲罵戰持續不斷。兩人交戰的關鍵點，在於單依純演唱會上翻唱李榮浩的〈李白〉卻未先釐清使用權，李榮浩氣到發出自己和中國著作權協會的郵件截圖，表明沒有許可單依純公開演唱〈李白〉，單依純後來以688字的長文道歉，也下架了演出影片及宣傳內容。不過這場侵權風暴卻衍生出許多的口水交鋒，外界印象中脾氣偏溫和的李榮浩，居然戰力十足，撂下狠話：「看哪個NB（牛逼）團隊能把明目張膽的侵權案糊弄過去！」有稱李榮浩受不了單依純對歌曲的「魔改」，沒想到年輕世代卻很喜歡、讓她「封神」，她竟就無視原創的意見，先斬後奏在演唱會翻唱，逼得他一定要來維護業界規矩。其實單依純早在《中國好聲音》就被爆連試鏡都沒參加，直接插隊參加電視台的盲選，懷疑「走後門」。之後則有傳歷屆冠軍中，有一位花了3000萬人民幣（約新台幣1.3億）買下冠軍名次，外界抽絲剝繭過後，鎖定單依純及張碧晨兩人，但缺乏直接證據，最後不了了之。網友稱她在《中國好聲音》讓李健、謝霆鋒轉身，李榮浩卻沒有，因而她故意要翻唱他的歌曲、挾怨報復，李榮浩也在微博發文裡乾脆問道：「你是來報仇的？」沒想到侵權風波暫告平息，單依純又因入圍金曲獎華語歌后，再一次讓李榮浩和她的粉絲在聊天室吵翻天，大家也更好奇，金曲獎的評審會支持蔡依林還是她？