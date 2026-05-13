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韓國歌手泫雅在2024年與多年好友龍俊亨結婚、升格當人妻，夫妻倆也在今年4月正式離開原經紀公司，後續動向一直受到外界高度關注。近日泫雅在IG分享日常生活照時，意外引來一名支持她超過10年的資深老粉絲留言，直言對她目前的現狀「快氣炸了」，痛批她婚後不再與粉絲積極溝通，彷彿眼睜睜看著自己曾經攀上巔峰的紮實事業逐漸崩塌。對此，泫雅親自現身留言區，回覆10年老粉的長文心聲，強調自己「從沒一刻不熱愛舞台」，在網路上引發熱烈討論。面對老粉絲的直球質疑，泫雅親自寫下長文回覆。她坦言自己從很小的時候開始，就在大眾的關注與喜愛中成長，因此非常明白與粉絲長期建立的一切、以及至今成就的紀錄與事業，並不會因此消失，也不是必須刻意去打破的東西。她也大方承認，現在的自己與20歲時相比，確實有很大的不同，但現在選擇順其自然，正在慢慢學習如何愛自己，希望粉絲能理解隨年歲增長的心境轉變。泫雅在回覆中特別向粉絲承諾，未來會為了信任她的人更加努力，認真準備接踵而來的活動機會。她更展現率直可愛的個性表示，會在回饋的範圍內努力賺錢，為了粉絲大方且盡情地花錢，並且堅定強調自己從來沒有一刻不熱愛舞台，未來仍會持續挑戰新的事物，努力成為舞台上最瘋狂、最耀眼的人，並邀請大家繼續見證她的成長。看到偶像真誠溫暖的回應後，原本留言的資深粉絲也趕緊再次發文澄清，表示自己絕對沒有傷害偶像的本意。粉絲坦言，泫雅曾是支撐自己度過恐慌症低潮時期的唯一力量，留言只是真心希望「泫雅」這個名字能再次閃耀，如果言語間不小心造成傷害感到非常抱歉，並承諾未來會繼續留言支持。