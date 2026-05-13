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攸關對美軍購的國防預算特別條例上週三讀通過，通過版本為在野藍白共提的7800億元，比行政院版本的1.25兆還少了4700億，而這4700億多為無人機項目。對此，經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大教授陳炳煇今（13）日指出，軍用無人機平均1架要100多萬，是因為要紅外線、高解析度鏡頭，還要雲台、雙光源，因此造價較高。陳炳煇今上《撞新聞》提到，4700億中，無人機反制系統約佔2500億，無人艇佔800億，另外約600億專門用做和美國共同研發整合，其餘還有指管系統等。無人機所佔的2500億中，又分為反制系統和21萬架的軍方無人機，後者平均1架約100多萬台幣。而21萬架軍方無人機中，陳炳煇表示，最便宜的是懸翼機，有不同籌展，可以做徵收也可做攻擊，另外還有通訊中繼、自殺攻擊、艦載等。那100多萬算貴嗎？若以這次美國在伊朗衝突裡面所用的機型為例，一台造架約3.5萬到5萬美金左右，就是台幣100多萬。陳炳煇指出，總共21萬架的軍方無人機中，攻擊的無人機飛行距離較遠；艦載無人機又因為要隨時垂直起降、快速飛行，而是所有機型中任務最困難的，單價都是幾百萬以上。陳炳煇提到，軍用無人機和民用無人機的差別也在於鏡頭不同，軍用的因為要用雷射測距做攻擊和鎖定目標，因此有紅外線，且有4、5種感測器，這是所有感測器裡面最貴的；軍用無人機還要雲台、雙光源，基本上貴就貴在這裡。而而在這種紅外線、高解析度的鏡頭方面，有2家台灣廠商獲得政府補助，。另外，談及反制系統如何使用？陳炳煇說，比較成熟的是無人機雷達，有小型的也有移動式的；當被無人機攻擊時，可用高能雷射把敵方無人機打瞎。