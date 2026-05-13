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▲北部縣市平均總價低於千萬行政區。住商機構統計顯示，新北萬里以平均總價 210 萬元的極低門檻奪冠，而深坑、平鎮受房市盤整影響，雙雙跌破千萬大關，成為首購族成家新黑馬。（圖／住商機構提供）

全台房市進入盤整期，對首購族而言，這反倒成為實現成家夢想的福音 。根據住商機構彙整實價登錄數據顯示，2026 年第一季北台灣三都中，平均成交總價低於千萬元的「首購天堂」行政區數量擴大至 10 處 。相較於 2025 年同期，今年新增了新北市深坑區與桃園市平鎮區兩個行政區，顯示在房價波動下，千萬成家的親民區域正進一步增加 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析指出，台北市千萬購屋區已正式絕跡，首購族買盤因此持續向新北蛋白區外溢 。在最新數據中，新北市共有 5 處行政區總價少於千萬元，其中萬里區平均總價修正高達 60.2%，僅剩 210.7 萬元，主因在於該區交易多集中於度假宅或舊透天，買盤相對稀缺且平穩 。此外，深坑區去年同期總價仍超過千萬，但今年修正 26.7% 來到 853 萬元，成為雙北少見的高 CP 值選擇 。賴志昶認為，當板橋、三重等一線行政區房價居高不下，這些原屬蛋殼區的行政區因房價基期低，反而成為首購族難得的避風港 。桃園市此次共有觀音、大溪、龍潭、楊梅以及平鎮區等 5 個行政區上榜 。平鎮區在去年第一季平均成交總價為 1,148.4 萬元，今年修正 15.6% 後，平均總價來到 968.7 萬元 。住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋指出，過去因預售推案過度推升房價的蛋白區域，在買盤轉冷後面臨明顯的價格反轉趨勢 。不過，陸毅棋也強調，如觀音與大溪等區具備產業園區就業人口支撐，剛性需求相當穩定，在房價基期相對較低時入手，配合重劃區議題的加持，未來的後市發展依然看好 。儘管低總價區極具吸引力，但賴志昶也提醒，在投資買盤退場後，交易主力已回歸基本面 。購屋人在挑選千萬成家區時，必須格外注意區域機能與交通條件，並評估未來的增值潛力 。此外，在當前的限貸環境下，銀行核貸成數與未來轉手性也應納入核心考量，首購族切莫因總價親民就盲目進場，應在確保財務槓桿安全的前提下，選擇剛性需求強健的行政區 。