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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨總統川普（Donald Trump）訪問中國，但他過去曾兩度遭北京實施入境制裁，外媒披露，中方悄悄更動盧比歐的中文譯名解套。白宮通訊主任也PO出盧比歐身穿「馬杜洛同款」灰色運動套裝，像是自嘲赴中投案，引發網友熱議。法新社報導，盧比歐在擔任參議員期間，因強硬抗中、捍衛中國人權，遭北京兩度制裁，禁止入境。在川普第二任期任命盧比歐擔任國務卿後，中國政府、官媒悄悄將他的中文譯名從「盧比奧」改為「魯比奧」。兩名外交官指出，中國此舉是為尋求外交解套方案，由於舊有的中文譯名「盧比奧」仍在制裁名單上，更改譯名讓中方可以繞過制裁限制。白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）在X發文，PO出一張盧比歐在前往中國的空軍一號上，身穿Nike灰色運動套裝的照片，笑說盧比歐穿的是「Nike Tech ‘Venezuela’」。這套服裝正是今年1月美軍逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛，將他移送到美國時的穿搭。許多網友熱議：「Nike運動裝配Adidas的鞋子」、「居然是真的」、「他是要偷溜去睡覺」，在Threads上也有網友說：「頭號黑名單把自己打包成大禮包直送北京」、「盧比奧去北京投案自首，所以穿著馬杜洛的囚服」、「這真的是高級酸」。