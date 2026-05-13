我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美14天，傳出僑宴不只歡迎中華民國的僑胞參加，也歡迎「中國僑胞」參加。文傳會主委尹乃菁則澄清，不是這樣的安排，若大陸民眾、僑團以個人身分參加，處理上有一些彈性，但當然還是以台灣僑團、僑社為主，「我想不會是開放的方式來處理（中國僑胞）」。尹乃菁表示，大陸方面的僑團、僑社組織，如果有個別的大陸民眾或僑團，跟在地僑團有聯繫或怎麼樣，以個人身分參加，大家在處理上都會有一些彈性。尹乃菁強調，這是國民黨主席到美國訪問，跟在地聯繫的僑團很多，因為國民黨不管是在大陸、或大陸到美國的僑胞都有關係，國民黨在美國這麼長的歷史裡，所以不管是在地的、新生代的或是老僑社，關係都很密切的，所以說當然還是會以台灣僑團、僑社為主，所以這個問題，不會是一種說開放的方式處理，不是這樣。