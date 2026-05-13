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台中榮民總醫院今年初爆出疑似「廠商代刀」風波，檢方今（13）日依違反《醫師法》、《詐欺取財罪》起訴神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及3名醫材廠商人員，並建請法院從重量刑。檢方指出，兩名醫師涉讓無醫師資格的醫材業者進入手術室，執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，嚴重危害病患安全與醫療品質。台中地檢署調查，楊孟寅與鄭文郁身為醫學中心資深醫師，受病患高度信任，為求手術勞務便利，並維持與醫材廠商合作關係，在執行脊椎內視鏡及融合手術期間，指示陳姓及2名林姓醫材廠商人員進入開刀房，代執行部分醫療處置檢方進一步查出，涉案5人為掩蓋「廠商代刀」事實，利用不知情院方承辦人員向衛福部中央健康保險署申請診察費及手術費，且未向病患說明實際由無醫師資格者參與手術，導致病患在錯誤認知下支付高額自費醫材與手術費用，合計詐得196萬7039元。檢方指出，涉案醫材公司為確保醫材銷售利益，由廠商人員直接協助執行手術勞務，並依醫材銷售金額提撥一定比例款項，作為所謂「公關費」交付給醫師，形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」的違法模式，嚴重破壞醫療專業倫理、侵蝕民眾對醫療制度的信任。其中楊孟寅過去曾因執行醫師業務涉《詐欺罪》獲緩起訴，再涉本案顯示法治觀念薄弱，建請法院對2名醫師從重量刑。針對此案，台中市政府衛生局認定涉犯《醫師法》及詐領健保等罪嫌，已對楊、鄭兩醫師各裁處停業1個月；台中榮總未善盡管理督導責任，裁罰10萬元。至於詐領健保部分，將移付醫師懲戒委員會審議。台中榮總則回應，尊重司法調查結果，將靜待法院判決，並強調院方秉持「毋枉毋縱、依法辦理」原則，對違法情事絕不寬貸。目前已強化手術室管理辦法，建立即時通報系統與紀律要求，並落實各項管制作為，以維護病人安全。