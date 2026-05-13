我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（13）日迎來拉回賣壓，開盤下跌102.4點、來到41795.92點，隨後跌點擴大，盤中最低來到41795.92點，午盤下跌584.17點或1.39%，來到41314.15點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.51點、來到424.2點，最低一度來到414.53點，午盤下跌7.65點或1.8%，來到418.06點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、彩晶、友達、聯電、旺宏；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、群創、聯電、旺宏、臻鼎-KY。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌50元、來到2205元，午盤下跌40元或1.77%，來到2215元；台達電開盤下跌35元、來到2160元，午盤下跌35元或1.59%，來到2160元；聯發科開盤下跌75元、來到3625元，午盤下跌145元或3.92%，來到3555元。PCB族群一同拉回，柏承被打到跌停價28.55元，華通下跌逾8%，志超、銘旺科下跌逾6%，敘豐、佳總、燿華下跌逾5%。記憶體族群多數走低，力積電下跌逾4%，南亞科下跌逾3%，華邦電下跌逾2%，唯獨旺宏逆勢上漲逾6%。矽光子概念股也是提款對象，眾達-KY被打到跌停價243.5元，華星光、正淩下跌逾9%，聯亞下跌逾8%，聯鈞、上詮下跌逾7%，環宇-KY、光聖下跌逾6%，聯電下跌逾5%。IC設計族群也同步走低，世芯-KY來到跌停價4780元，新唐下跌逾9%，智原下跌逾7%，廣閎科、M31、巨有科技、力旺、祥碩、創意下跌逾6%。不過還是有族群逆勢走高，部分AI個股點火走強，其中微星、凌華攻上漲停板，英業達上漲逾8%，譜瑞-KY上漲逾6%，仁寶上漲逾5%。被動元件族群也有買單挹注，千如、臺慶科攻上漲停板，信昌電、天正國際上漲逾7%，華新科、金山電上漲逾5%，艾華上漲逾3%。此外，資金也開始轉像避風港生技股，樂威科-KY、國邑*、中化生、藥華藥、達邦蛋白、北極星藥業-KY、鑽石投資、訊映攻上漲停板，霈方上漲逾9%，共信-KY上漲逾7%。