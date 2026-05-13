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▲長庚醫院腦瘤研究團隊成功以「聚焦超音波」打開血腦屏障，搭配抗癌藥物治療，相較於傳統治療，可達1.5倍的療效。（圖／記者張乃文攝）

多數患者僅頭皮溫熱 未見嚴重副作用

惡性腦瘤中最為棘手的「膠質母細胞瘤」，即便經過手術、放療與化療，仍有超過一半的病人會在6個月內復發，平均存活期僅14至16個月。長庚醫院腦瘤研究團隊成功以「聚焦超音波」打開血腦屏障，搭配抗癌藥物治療，相較於傳統治療，可達1.5倍的療效，延長了復發的時間。而這項成果也是台灣首家醫院、並在今年初獲登頂尖期刊。膠質母細胞瘤是腦部最常見的一種惡性腫瘤，其生長迅速、病程惡化快，常見症狀如頭痛、人格改變、肢體無力、噁心嘔吐及癲癇等；且容易復發，目前沒有手術可以完全清除乾淨。長庚醫院腦神經外科教授魏國珍說，復發情況大多是以放射線和藥物藥物治療，可是現行的藥物有許多是大分子，不容易進入腦部。魏國珍解釋，腦部本身是脆弱組織，為了防止外來的有毒物質進入腦部傷害腦組織，有多層的內皮細胞結構，僅有部分小分子可進入，但傳統藥物，特別是化療藥或是標靶藥物等，就無法進入。魏國珍提到，換言之，若直接使用大分子的藥物治療膠質母細胞瘤，效果也相對不佳，因此在現行可使用的治療方式中，利用聚焦超音波，可將血腦的「屏障」暫時打開，讓臨床使用的藥物可到達腦部腫瘤位置，並讓病況得到控制。對於治療的時間，魏國珍表示，經過聚焦超音波治療後的位置通透性會比較好，在幾小時內藥物就可進入到腦部。林口長庚腦神經外科副教授陳科廷說，長庚團隊獲得國科會與國衛院支持，研發「結合導航的聚焦超音波技術」，不需開刀就能穿透頭骨，將低強度超音波能量精準打在腦部腫瘤位置，短暫且安全地打開血腦屏障，協助藥物順利進入腫瘤組織。長庚醫院進行臨床試驗自2021年起收案，共有6位50至60歲的復發性膠質母細胞瘤患者參與，每兩週接受一次治療，並搭配常規抗癌藥物，試驗結果也顯示患者多數僅出現短暫頭皮溫熱感，並沒有嚴重副作用，且病患「無惡化存活期（progression-free survival）」更是傳統治療的1.5倍。長庚醫院啟動第三期多中心隨機對照臨床試驗，與台大醫院一同收案。另外，相關研究成果於2025年11月獲神經外科頂尖期刊《Neurosurgery》刊登。