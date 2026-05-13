我是廣告 請繼續往下閱讀

財信傳媒董事長謝金河日前出席「2026 全球與台灣經濟展望」趨勢高峰論壇表示，台股走高背後並非沒有基本面支撐，尤其台積電在AI時代的核心角色更為鮮明，出口結構、產業重心與企業市值都在改變，但在經濟成長與股市走升之下，政府、企業仍須正視分配問題，讓更多人共享成長成果。謝金河表示，全球正進入重組期，美中對抗、地緣政治變化、AI產業革命與供應鏈重編正在同步推動新局勢。他認為，競爭核心已不只是市場規模，而是技術升級與高附加價值能力；企業若仍停留在追逐規模與低價競爭，壓力只會愈來愈大，反而是掌握高階技術、切入AI供應鏈的產業，更有機會擴大國際能量。談到台灣產業與資本市場，謝金河分析，台灣正逐步走出依賴單一市場的舊路徑，轉向技術導向與全球布局，半導體、記憶體、伺服器、光通訊、高階材料與印刷電路板等產業都在AI帶動下改寫版圖。世新大學昨（12）日舉辦傑出校友授章典禮暨高峰論壇，論壇由校友、資深媒體人、前寶來證券投資信託公司董事長戴震引言，他指出，謝金河兼具媒體與財經歷練，長年觀察產業、金融市場與國際局勢，也見證台灣資本市場多次重要轉折，因此這場分享格外具有時代參照價值。台股昨日盤中最高寫下上42,253點紀錄；不過，今日指數拉回下跌超過600點，在41,300點上下徘徊。