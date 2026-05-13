蟑螂出沒讓人超級煩惱，就有民眾在Threads分享，自己發現用「優酪乳」就能抓到大量蟑螂！原PO表示，自己給寵物喝優酪乳，不過寵物沒有喝完，沒想到隔天發現優酪乳裡面，漂浮著20幾隻蟑螂！還有藥師建議，可以在優酪乳裡面添加「硼酸」，就算蟑螂喝了之後走掉，也會因為中毒死亡。環境部也提醒，蟑螂千萬不要用打的，蟑螂有大量病原菌，若被打扁會導致病菌擴散，最好使用殺蟑餌劑毒死蟑螂。

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優酪乳放一晚吸20幾隻蟑螂　藥師：加一味效果更好

原PO在Threads發文分享，自己前一晚給家中寵物狗喝優酪乳，狗狗沒有喝完，他也忘記收拾，沒想到隔天一早發現優酪乳中漂浮著20幾隻小蟑螂屍體，不過有其他網友擔心，優酪乳氣味會吸引更多蟑螂過來，而且大隻的蟑螂過來，很可能喝完就跑了，應該要在優酪乳中加入殺蟑藥劑。有內行民眾指出，用優酪乳引誘蟑螂的方法，其實就是農業常用的「酵素錠誘殺法」，因為蟑螂、果蠅等成蟲，需要補充蛋白質，才能讓卵發育成熟，所以可用酵素錠（蛋白質來源）混合少量殺蟲劑，吸引蟲來吃後中毒身亡。

針對優酪乳殺蟑方法，袋鼠藥師留言補充，可在優酪乳中加入硼酸，只要蟑螂吃到硼酸，硼酸會破壞蟑螂的消化系統，並影響蟑螂的新陳代謝與滲透壓，讓蟑螂脫水死亡，除了優酪乳之外，也可使用其他的誘餌加硼酸，像是啤酒、泡麵剩湯等。農業部花蓮改良場指出，硼酸主要用來居家除蟲和殺菌，可到化工原料行、各大藥局、蝦皮購物、momo購物網等也能買到。

蟑螂有大量病原菌　千萬別用打的

環境部也提醒，蟑螂有大量病原菌，最好別用拖鞋等把蟑螂打扁，很容易讓蟑螂的病原菌擴散，應該使用殺蟑餌劑盒、凝膠餌劑，讓蟑螂吃了之後死亡。過去有網友推薦，使用「一點絕」、「易克捷」等凝膠餌劑時，可把粗吸管剪成一段一段的，把餌劑擠進吸管中，再放到家裡蟑螂常出現的角落、縫隙，就不用直接擠在地板上，不好清理。

環境部表示，要讓蟑螂從家裡消失，要把握「不給來、不給住、不給吃喝」3原則，家中門窗不要留縫隙，有破損就要快點修補，廚房、浴室排水口要定期清潔，加裝防蟑蓋；隨時保持室內清潔，不要堆積紙箱、舊報紙，讓蟑螂沒地方住；最後是垃圾桶、廚餘桶、家中食物都要收好，流理台也要保持乾燥，讓蟑螂沒有食物、水源。

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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...