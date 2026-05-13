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攸關對美軍購的國防預算特別條例上週三讀通過，通過版本為在野藍白共提的7800億元，比行政院版本的1.25兆還少了4700億，而這4700億多為無人機項目。針對台灣無人機產業發展，經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大教授陳炳煇今（13）日指出，消費型無人機的大疆雖是世界第一，但卻有被內控、被關閉的風險，因此台灣要發展自製無人機產業，打造無人機感測器和晶片的非紅供應鏈，避免使用中國零組件。陳炳煇今上《撞新聞》提到，無人機可分為3類，軍用、商用（農噴、清洗太陽能板）、消費型，基本上中國的大疆（DJI）是世界第一，法國Parrot是第二，那為什麼台灣國防不用大疆無人機？因為要打造非紅供應鏈。陳炳煇接著指出，中國領導人習近平有次到香港訪問，所有的大疆無人機基本上都不能飛，因為都已經被內控、被關閉。這樣的設備基本上都有後門，可能是植入在硬體上，也很難透過軟體拆解。因此，所有有通訊功能的晶片，如果是政府採購，都不能有中國製造的零組件，因為通訊功能的主動元件都可能有裝後門。那軍用的無人機呢？陳炳輝說，毫無疑問，從俄烏戰爭來看，無人機是不對稱作戰裡面最重要的部分，不過烏克蘭1年產出700萬架無人機，幾乎都是用中國零組件，而台灣政府大約2年前才開始補助廠商，但無人機最貴的感測器和晶片又需要時間和量來發展，下單需要足夠產量才能開台，所以需要軍方21萬架無人機的訂單。再者，陳炳輝表示，光是今年第一季，台灣總共出口了13萬架無人機，主要是到波蘭，年增增加了21倍，且相當於去年一整年出口的數量，估計今年全年產量可以提升4倍到5倍。