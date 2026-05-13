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南投知名景點剩5遊客！導遊搖頭喊雷：已列不推薦行程

▲猴探井天空之橋於2012年7月正式啟用，開幕當下引發眾多遊客朝聖，如今卻乏人問津。（圖／南投旅遊網）

猴探井天空之橋曾轟動全台！「全台最長天梯」月吸20萬人造訪

▲猴探井天空之橋是全台最長天梯，亦為全台第一座梯子吊橋，遊客在橋上不只可以遠眺彰化平原，還可眺望西螺大橋及濁水溪出海口，美景全收進眼底。（圖／南投旅遊網）

猴探井天空之橋沒落剩3.8星！同質性過高、新鮮感退燒成致命傷

而天空步道走向沒落的最大原因正是「同性質景點過多」

加上部分步道只僅架設在兩個山頭間「沒有特色」，若沒有獨特的自然景觀支撐，吸引力會迅速下降。

▲「猴探井天空之橋」2025年僅有6萬6328人次造訪當地，且一整年僅有1月、2月單月突破7000名觀光客，接著人數便呈現下滑趨勢。（圖／交通部觀光署觀光統計資料庫）

「新鮮感退燒」也是一大問題，該景點開幕當下確實風光，但等到熱潮過後，如何持續熱度都是需要特別探討，若景點本身未持續更新，容易像蛋塔效應般被遺忘

南投縣是台灣唯一不靠海的城市，憑藉得天獨厚的綿延高山與壯麗峽谷，長期以來將高空景觀當作觀光發展重點，十幾年前開始便推出多個天梯和天空步道，，認為「這是個雷點」引發討論。有網友近日在Threads發文，並在內文貼出多張照片，畫面中可見貼文曝光後，引發不少曾造訪的網友留言，「約10年前去過一次，是真的沒什麼景點可言」、「沒辦法，就只是一座橋，走過去走回來然後就沒了」、「好可惜！以前那麼紅，現在連隻貓都沒有」，據了解，「猴探井天空之橋」又被稱作「微笑天梯」，其位於南投縣南投市福山里的猴探井遊憩區，是八卦山風景區內的著名景點，媲美竹山天梯的天空之橋。其於2012年7月正式啟用，全長約204公尺，是全台最長天梯，亦為全台第一座梯子吊橋，遊客在橋上不只可以遠眺彰化平原，還可眺望西螺大橋及濁水溪出海口，美景全收進眼底。，不少遊客慕名而來，每天開放都擠爆來自各地的觀光客和遊覽車想搶先體驗天梯。但近年當地人潮銳減，根據交通部觀光署觀光統計資料庫數據顯示，2025年僅有6萬6328人次造訪當地，一整年僅有1月、2月單月突破7000名觀光客，接著人數便呈現下滑趨勢，單月人數約落在3169人至7793人。Google評價也只剩下3.8顆星，民眾留言多為負評，認為「進去不到10分就離開了，一整個被騙的感覺」。猴探井天空之橋才建立不到14年，卻淪為蚊子步道、乏人問津，，以南投為例，過去縣府為了行銷觀光便在5個鄉鎮設置7座天梯和天空步道，讓遊客產生疲勞感、失去興趣，亦有其他學者點出，，通常遊客「去過一次就不會再來」，無法帶來重複消費。未來如何再讓天梯重生轉型為賺錢主力，還得待政府規劃與改善。