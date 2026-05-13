我是廣告 請繼續往下閱讀

「末日飛機」可在空中擔任指揮中樞

美國總統川普（Donald Trump）即將展開訪中行程，而有航空追蹤網站發現，有「末日飛機（doomsday planes）」之稱的美軍波音E-4B運輸機「守夜人（Nightwatch）」已先行起飛前往亞洲，被認為是為了川普訪中行做準備。為了確保川普北京行一切順利，美軍多架運輸機日前已先行抵達中國，載運物資與維安設備。E-4B起飛前往亞洲，外界相信是為了讓川普可以隨時掌控伊朗戰局、即使人不在華府依舊保有完整指揮權的備案之一。「末日飛機」E-4B「守夜者」旨在保護國家安全官員，並在核戰時期維持政府運作，其動向經常受到外界高度關注，尤其是局勢緊張的時刻。伊朗戰爭期間，E-4B動作頻頻多次刻意開啟識別訊號，被認為是藉此釋放威懾訊息。作為戰時空中指揮中心，E-4B經過大幅改裝，能抵禦核爆、網路攻擊、電磁脈衝（EMP）以及其他可能威脅美國的災難，確保在緊急情況下能夠持續進行關鍵的指揮、控制與通訊。E-4B有三層甲板，設有18個鋪位、簡報室、團隊工作區、會議室、指揮室以及指定的休息區，可搭載多達112名機組人員，具備長時間滯空能力，其宗旨就是在發生緊急狀態時能立即成為「飛行的五角大廈（flying Pentagon）」，讓指揮官與全球任何地方的任何人進行通訊，同時具備熱屏蔽與核屏蔽功能。