NONO（陳宣裕）被控訴在2011年至2013年間，對一名按摩會館女員工強制性交以及猥褻女粉絲，士林地院今（13）日宣判他無罪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
NONO性侵按摩店女員工　一審無罪

根據士檢起訴指出，NONO在2011年至2013年間的某一天晚上，到台北市中山區某家休閒會館，由A女替他按摩，但NONO卻在過程中露出生殖器，並將A女壓在美容床上性侵得逞。

又在2011年2月3日之前，載著一名女粉絲B女外出，NONO在車上強吻B女，並搓揉其胸部，強制猥褻得逞。

2023年爆發MeToo風波，A女和B女也鼓起勇氣揭露遭NONO狼爪，NONO矢口否認，北檢偵辦後交給士檢，士檢先是不起訴處分，全案經過高檢署撤銷發回，士檢重啟調查，請法院從重量刑。

NONO遭士檢依7次性侵、猥褻等罪起訴，士院認定1次強制性交未遂判刑2年6個月，其他的罪證，法官認為檢察官舉證不足，均判無罪。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
相關新聞

朱海君沒離婚NONO？「公開同框照」疑成鐵證　200萬人炸鍋：噁心

NONO涉性侵二審判2年半！朱海君露面了　屢爆婚變洩最新現況

NONO二審仍判2年半！辯稱：沒射X不算　吹哨者小紅老師黑底圖發聲

NONO被控侵害6女判決出爐！高院駁回上訴　二審維持2年6個月

李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...