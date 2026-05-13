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NONO（陳宣裕）被控訴在2011年至2013年間，對一名按摩會館女員工強制性交以及猥褻女粉絲，士林地院今（13）日宣判他無罪。根據士檢起訴指出，NONO在2011年至2013年間的某一天晚上，到台北市中山區某家休閒會館，由A女替他按摩，但NONO卻在過程中露出生殖器，並將A女壓在美容床上性侵得逞。又在2011年2月3日之前，載著一名女粉絲B女外出，NONO在車上強吻B女，並搓揉其胸部，強制猥褻得逞。2023年爆發MeToo風波，A女和B女也鼓起勇氣揭露遭NONO狼爪，NONO矢口否認，北檢偵辦後交給士檢，士檢先是不起訴處分，全案經過高檢署撤銷發回，士檢重啟調查，請法院從重量刑。NONO遭士檢依7次性侵、猥褻等罪起訴，士院認定1次強制性交未遂判刑2年6個月，其他的罪證，法官認為檢察官舉證不足，均判無罪。