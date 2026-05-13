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台北股市今（13）日迎來拉回賣壓，開盤下跌102.4點、來到41795.92點，隨後跌點擴大，盤中最低來到41795.92點，終場下跌523.82點或1.25%，收在41374.5點，跌破5日線，成交量1.2兆元中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.51點、來到424.2點，最低一度來到414.53點，終場下跌5.12點或1.21%，收在420.54點，成交量2812.15億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、彩晶、聯電、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、群創、旺宏、聯電、南亞科。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌50元、來到2205元，終場下跌35元或1.55%，收在2220元，拖累大盤指數就有285點；台達電開盤下跌35元、來到2160元，終場下跌30元或1.37%，收在2165元，拖累大盤指數就有25點；聯發科開盤下跌75元、來到3625元，終場下跌205元或5.54%，收在3495元，拖累大盤指數就有80點。PCB族群一同拉回，柏承被打到跌停價28.55元，華通下跌逾8%，志超下跌逾6%，尖點、燿華下跌逾5%，金居、聯茂、台表科、亞電、嘉聯益、銘旺科下跌逾4%。矽光子概念股也是提款對象，眾達-KY被打到跌停價243.5元，正淩下跌逾9%，華星光下跌逾8%，聯亞、上詮下跌逾7%，聯鈞下跌逾6%，光聖、環宇-KY、聯電下跌逾5%。IC設計族群也同步走低，世芯-KY來到跌停價4780元，新唐下跌逾8%，智原、金麗科、祥碩、研通下跌逾6%，M31、盛群、矽統下跌逾5%。不過還是有族群逆勢走高，部分AI個股點火走強，其中微星、凌華攻上漲停板，英業達上漲逾8%，譜瑞-KY上漲逾6%，仁寶上漲逾4%。被動元件族群也有買單挹注，千如、臺慶科、鈺邦攻上漲停板，金山電、信昌電上漲逾8%，蜜望實、華新科上漲逾6%。此外，資金也開始轉像避風港生技股，樂威科-KY、國邑*、中化生、藥華藥、達邦蛋白、北極星藥業-KY、鑽石投資、訊映、霈方、共信-KY攻上漲停板。