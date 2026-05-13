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▲郭忠祐透過經紀公司坦言：「不管是工作還是交朋友，都不用想得太複雜，順其自然就好！」沒有否認。（圖／翻攝自郭忠祐臉書）

民視八點檔《黃金歲月》播出期間掀起不少話題，其中郭忠祐與黃露瑤在劇中飾演夫妻，互動自然又有CP感，深受觀眾喜愛。沒想到近日卻傳出，兩人其實早已從戲裡愛到戲外，低調交往多年。據了解，兩人感情一直相當穩定，只是始終沒有對外公開，希望能低調經營戀情，避免外界過度關注影響感情發展。郭忠祐透過經紀公司時代創藝表示：「不管是工作還是交朋友，都不用想得太複雜，順其自然就好。」根據《鏡週刊》報導，郭忠祐與黃露瑤在2021年合作《黃金歲月》前其實並不熟悉，但因劇中長時間飾演夫妻，加上年齡相近，拍攝一年多後逐漸培養出深厚感情。知情人士透露，當時郭忠祐其實仍與初戀女友交往中，直到2022年結束上一段感情後，才真正與黃露瑤擦出火花，等到戲劇接近殺青時，雙方關係也從螢幕CP正式升級為現實情侶，之後即使共同出席聚會，也始終以「朋友」稱呼彼此。消息指出，黃露瑤其實早就已經帶郭忠祐回家見父親黃西田，等同提前進入「見家長」階段。由於黃西田在演藝圈資歷深厚，因此外界也相當關注他對這段感情的態度，據了解黃西田對郭忠祐印象不錯，對兩人互動也沒有太多反對意見，因此被認為相當認可這位未來女婿人選。如今戀情曝光後，也讓不少本土劇粉絲直呼「戲裡戲外都超配」。35歲的郭忠祐當年從《明日之星Super Star》出道，憑藉高挑外型與厚實嗓音逐漸打開知名度，不過他的演藝路並非一路順遂，後來轉戰戲劇圈與綜藝主持後，才慢慢累積人氣，近年他接連演出《黃金歲月》、《市井豪門》等八點檔作品，加上暖男形象深受觀眾喜愛，逐漸成為本土劇新生代代表男星之一。至於37歲的黃露瑤，雖然頂著「黃西田女兒」光環出道，但多年來始終努力靠實力闖蕩演藝圈，她早期主持兒童節目累積知名度，還曾入圍金鐘獎兒少主持人獎，近年則積極轉戰戲劇圈，逐漸建立自己的代表作。對於這次戀情傳聞，郭忠祐透過經紀公司回應：「我們確實常聯絡常分享生活也很投緣，彼此也會互相鼓勵，也有許多共同朋友，互動一直都很自然。我一直覺得不管是工作還是交朋友，都不用想得太複雜，順其自然就好，也謝謝大家關心。」