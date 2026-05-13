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川普訪中2大目標 伊朗與採購成核心

「出賣台灣」的最壞劇本 最危險時刻曝光

川普也可能突然翻桌？台灣結局恐「由黑翻紅」

美國總統川普（Donald Trump）即將訪問北京，他已於當地時間12日下午正式啟程，預計於14日與中國國家主席習近平展開眾所矚目的川習會，同時也將在會中談及對台軍售議題。對此，作家漂浪島嶼警告，川習會中「加碼台灣議題」恐成最危險的時刻，但若川普被刺激到，也可能在會後突然來個過境急訪台灣，進行政治大反殺，徹底羞辱中國。漂浪島嶼表示，相較9年前川普首次訪中時的強勢姿態，這次氣勢明顯轉弱，川普此行最重要的2大目標，就是處理伊朗問題，以及爭取中國擴大對美採購。他指出，美方希望透過中國對伊朗的影響力，限制中國對伊朗購油、武器與情報支持，甚至期待中國協助迫使伊朗接受停戰協議；另一方面，川普也希望藉由中國釋出大型採購訂單，在隨行的美國商業巨頭面前「做出成績」，挽救低迷支持度。漂浪島嶼認為，對中國而言，川普訪中本身就具有重大政治宣傳價值，尤其在中美關稅戰多年後，中國更希望藉由川習會營造「中美平起平坐」的國際形象，對內塑造中國崛起、擺脫百年屈辱的氛圍。他續指，中國真正重視的，反而是「台灣議題」，北京希望藉此逼迫美國在「反台獨」立場上進一步表態，至少壓制台灣氣勢。漂浪島嶼指出，川普雖事前表示不會討論台獨議題，但可能觸及對台軍售問題，形容這根本是「丟肉屑換肉包」。他分析，中國長期反對美國對台軍售，但也明白不可能完全阻止華府軍售，因此若只談停售攻擊型武器，對中國其實沒有太大軍事利益，甚至可能落入「默認美國繼續軍售台灣」的陷阱，因此相關議題很難真正攤開公開談判。漂浪島嶼進一步警告，若川普訪中後在伊朗問題與經濟採購上都空手而回，為了避免顏面盡失，「加碼台灣議題」恐怕就會成為翻盤籌碼，這也是台灣最危險的時刻。屆時，美國可能被迫在「反台獨」立場上對中國做出更明確承諾。他也強調，以川普商人性格來看，「為達目的不擇手段，沒有什麼不能交換」，若為了讓會談看起來成功，不排除出現「出賣台灣」的最壞劇本。不過，漂浪島嶼也認為局勢未必完全悲觀，川普個性好強又禁不起刺激，若中國在會談中姿態過高、或是底牌太硬難以接受，川普也可能突然翻桌。他甚至推測，不排除川普臨時安排「過境急訪台灣」，進行政治大反殺，藉此羞辱中國、重新奪回主導權，迫使北京回到美國主導的遊戲規則，也不是沒有可能。最後，漂浪島嶼形容，這場川習會雖然看似「行前已瀕臨破局」，但真正會面後恐怕仍高潮迭起，台灣甚至可能由黑翻紅，讓人意想不到的結局。他提到，台灣雖註定成為菜色，點心大餐則由強國決定，但是也別自棄，因為憤怒的川普可能突然降臨。