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MSCI指數大換血！最新半年度調整結果出爐。MSCI台灣指數成份股此次新增旺矽，刪除仁寶、可成、遠東新、亞泥、東元、華航、台灣高鐵，而此次權重調升最多為台積電，權重為58.33%，調升0.56%，權重調降最多為仁寶，其權重為0%，調降0.15%。MSCI台灣指數成份股方面，此次成分股由83檔減為77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電，其權重為58.33%，調升0.56%。權重調降最多為仁寶，其權重為0%，調降0.15%。而全球小型指數此次調整幅度相對較大，共新增15檔個股。除了上述由全球標準型指數轉入的7檔權值股外，新增成分股還包括順德、立隆電、TPK-KY、GIS-KY、均華、群翊、邁科及台虹等，產業涵蓋導線架、被動元件、觸控面板及半導體設備等多元族群。本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為台灣，權重增加0.30%；本次權重調降最多之國家為印尼，權重降低了0.23%，其餘國家權重變化不大。此次調整將於5月29日生效。