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泰國與柬埔寨去年爆發邊境衝突，現在連古蹟也成為爭奪目標。綜合泰國媒體報導，泰國藝術廳於12日公告，將泰國東北部素林府（Surin）境內的9座古廟列為國家古蹟，其中包括大塔牟神廟（Ta Muen Thom）、Ta Kwai古寺等。對此，《柬中時報》報導，柬埔寨文化藝術部發表聲明抗議，稱這些古蹟位於柬埔寨領土內。泰國藝術廳的行為，是「非法、無效且不具任何法律效力」，強調泰柬之間涉及主權與邊界劃界的問題，必須嚴格依據國際法解決聲明指出，泰方該行為毫無國際法依據，不能作為領土主權歸屬或邊界劃定的法律證據。不過，泰國政府「反假新聞中心」（Anti-Fake News Center）於今年1月曾指稱「泰國非法占領古蹟」的說法為誤導，並重申其法律主權。該機構強調，泰國早在柬埔寨獨立的18年前，就將大塔牟神廟登記為國家古蹟。