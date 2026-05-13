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▲黃韻玲（如圖）仍給予讚賞說：「沛慈非常有淺力，且會有很好成績。」（圖／記者吳翊緁攝影）

第37屆金曲獎入圍記者會今（13）日舉辦，評審團主席由黃韻玲擔任，稍早公布完整入圍名單，歌后部分洪佩瑜、「Jolin」蔡依林、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純。其中去年推出專輯《下週同樣時間》的曾沛慈竟一項都沒入圍，成為本屆遺珠；對此，評審團主席黃韻玲受訪時表示曾沛慈雖非常有潛力，但討論名單時第一輪就沒有她，「還是要回到整個專輯作品的完整度。」曾沛慈近日在陸綜《乘風2026》表現亮眼，原本被視為是本屆金曲獎大熱門，怎料結果出爐卻槓龜、一項都沒入圍成為大遺珠。對此，黃韻玲坦言在討論女歌手名單時，第一輪就沒有曾沛慈，但在事前確實是評審們討論的重點。黃韻玲肯定曾沛慈的表現還有唱功，但還是要回到整張專輯、作品的完成度，她仍給予讚賞說：「沛慈她是非常有潛力的，且絕對會有很好的成績，但就是要給她一點時間。」事實上，《下週同樣時間》推出後，在樂迷之間評價相當不錯，不少人認為曾沛慈這次在唱腔、情感詮釋與專輯完整度上都有明顯進步，然而結果公布後，卻讓大批粉絲失望，許多人也在社群平台發文替曾沛慈抱不平，留言表示除了曾沛慈，陶喆睽違12年推出新專輯《STUPID POP SONGS》，這次卻也沒入圍，對此黃韻玲直言「也許（他）曾經太輝煌，因為他的創作力是非常好的，我們還是期待他帶給我們更多創作」，覺得他能寫出更加感動、更棒的音樂作品，對他的期待值更高。