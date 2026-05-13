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國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美14天，傳出此次訪團共有14人，還希望僑胞落地接待食宿、交通，讓僑胞抱怨連連，直呼「嚇死人」。國民黨文傳會主委尹乃菁則澄清是溝通誤解，完全不須要協助。針對訪團成員，她也說是基於需要，最終人數多少，完全是看訪問需求，「朱主席的時代，有朱主席訪問規格，不同主席訪問會有不同的規格。」針對僑胞抱怨勘比「總統候選人」訪美規格，希望僑界落地招待，連食宿、交通要僑胞買單。尹乃菁則說，確切訪團人數到現在還是不知道，因為鄭麗文這次到美訪問，真的是各方邀約非常熱情，包括學界、僑團、學校，所以各種各樣的邀請其實不斷增加中。尹乃菁說，這也是為何到目前為止還沒辦法跟大家公布說要到哪些城市，然後要參與多少場演說或是學界、僑團餐宴，到今天早上，還有商界、學界的人能否趁鄭麗文到美期間有邀約。尹乃菁也強調，一切隨行的黨公職人員，都是基於這方面的需要，所以人數最終會由多少人，其實都是看訪問需求，「朱主席的時代，有朱主席訪問的規格，不同主席訪問會有不同的規格」，她相信都是基於安排的行程跟需要，來做人力調度。