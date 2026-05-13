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美國總統川普13日啟程訪問中國，將與中國國家主席習近平會面。中國國台辦今舉行例行記者會，對於我國總統賴清德以錄影方式在哥本哈根民主峰會發表談話，發言人張晗批評，世界上只有一個中國，台灣從來不是國家，賴清德的說法是謊言，說一千遍也不會成真。賴清德12日應丹麥「民主聯盟基金會」的邀請，以錄影方式在第9屆哥本哈根民主高峰會上發表演說，提到自己訪問史瓦帝尼遭中國阻絕，強調面對重重的外部挑戰，台灣人民從未退縮也絕不屈服，台灣是主權獨立的國家，有權利走向世界，也有能力貢獻世界，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變參與國際社會的決心。國台辦發言人張晗13日在例行記者會上回應，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是無法否認也不容否認的歷史和法理事實。 台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕對不是。賴清德的謊話，說1000遍還是謊話，絕對成不了真。張晗指出，賴清德當局慣於打著「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，拉攏某些國家的反華勢力，借所謂「峰會」散佈「民主對抗威權」虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，從事分裂國家的行徑，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，早已被世人看破，只會遭到全體中華兒女的唾棄。 賴清德的拙劣表演掩蓋不了其在島內不斷打擊政治異己、鉗制言論的卑劣行為和獨裁本質。「民主是假，謀獨是真」。張晗表示，中方反對「台獨」的意志堅如磐石，粉碎「台獨」的能力堅不可摧。 有關機構應充分認清台灣問題的高度敏感性和支援「台獨」分裂活動的嚴重危害性，恪守一個中國原則，停止為民進黨當局在國際上謀「獨」提供便利和舞台。我國立法院近日也通過上限為7800億元的軍購特別條例，張晗表示，「我們堅決反對台美軍事勾連，民進黨當局所謂「防務安全」包藏著「以武謀獨、以武拒統」的種種禍心，其大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，甘當美國的提款機，損害台灣民眾的切身利益，破壞台海的和平穩定。」張晗在記者會上也多次重申，「我們堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器」，強調立場是一貫的、明確的，要維護台海和平穩定，就必須反對台獨。