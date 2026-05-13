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繼前民眾黨黨代表曾妍潔貼出退黨聲明，前民眾黨發言人楊寶楨昨（12）日也喊出，若民眾黨不徵召、不提名她參選台中市東南區議員，不排除5月底前宣布脫黨參選。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（11）日指出，接連好幾人震撼宣布退出民眾黨，民眾黨正在準備泡沫化，想必是黨主席黃國昌的「關燈」技能在發威。張育萌今發文狠酸，黃國昌「關燈手」真正發威，民眾黨準備泡沫化。黃國昌在時代力量，把一拖拉庫KOL逼走之後，就自己跳船，去民眾黨求官當不分區。政治真是幾年1個週期，同樣的畫面既視感太重。實在是哪裡有黃國昌，哪裡就有鬥爭。拜託阿北，如果是最後走的，記得關燈。張育萌提到，繼曾姸潔上週五直接怒退黨，宣布參選大安文山，直接預言「下一個不知道是不是楊寶楨？」現在看起來，曾姸潔真的是預言家。江和樹近期才直接砲打黨中央，力挺楊寶楨選台中市議員，還直接指控背後主導「民眾講堂」批評楊寶楨的「一定是中央黨部的人」。然而，張育萌說，江和樹沒多久直接髮夾彎，上節目倒戈開撕楊寶楨，說根本「看不到楊寶楨的企圖心」，嗆她幫自己形塑受害者的人設，卻不跑選區，還質疑「我們需要扛18人大轎去扛妳？妳是誰啊？」張育萌接著說，原本以為這樣已經夠精采了，原本要出來選的民眾黨汐止區主任黃守仕，也震撼宣布退黨。民眾黨的退黨戰將，真的可以組成一個退輔會了。退黨的骨牌已經完全擋不住，這就是黃國昌全面接管後，民眾黨的「地獄景象」。誰待在這個黨，誰就下一個倒楣，不是被側翼圍剿，就是被黨中央攻擊。你能想像在一個黨內，會有中央委員放話嗆你說「你敢出來選，我就發雞排」嗎？