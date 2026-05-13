台北捷運今年1月開放QR乘車碼進出站，用戶只要用手機掃乘車碼就能搭乘捷運，首波有9家電子支付App可支援，今（13）日宣布5月15日再加入LINE Pay Money，首波上線提供15％點數回饋，22歲以下首次使用乘車碼享價值150元優惠券，18歲以下未成年開通帳戶享LINE POINTS 300點優惠。如何設定、進閘門怎麼使用、快捷設定等一次看。記者認為，如果平常消費習慣會使用LINE Pay購物賺回饋，點數還能扣款搭乘捷運、公車，會有一種默默省下一小筆乘車費用的小確幸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北捷運開放QR乘車碼進出站，用戶只要用手機掃乘車碼就能搭乘捷運，不用再翻出悠遊卡。（圖／翻攝官網）
▲台北捷運開放QR乘車碼進出站，用戶只要用手機掃乘車碼就能搭乘捷運，不用再翻出悠遊卡。（圖／翻攝官網）
QR乘車碼和悠遊卡有什麼不同

QR乘車碼：以手機為主要載體，只要攜帶手機並開啟對應App即可進出站，無需額外攜帶實體卡片。在金流方式上，QR乘車碼採帳戶制，只要帳戶內有餘額即可直接使用，QR乘車碼進出站時，必須使用同一個App、同一個帳戶。

悠遊卡：則必須事先完成儲值，才能進行感應扣款，悠遊卡沒有帳戶或裝置限制，只要卡片本身即可使用。

10款App支援QR乘車碼

悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay、TWQR銀行聯盟（包含9家銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企銀、中華郵政），以及LINE Pay Money，原本預計3月開放，現在確定5月15日即可開始使用。

QR乘車碼如何設定設定4步驟：

步驟1：下載10款App中任一支援App

步驟2：註冊帳戶並綁定銀行卡或儲值

步驟3：在App首頁找到「乘車碼」

步驟4：同意服務條款啟用，畫面出現QR Code就完成

搭車3步驟

1.開啟App點選「乘車碼」，調亮手機螢幕

2.將QR Code靠近捷運閘門QR感應區掃碼

3.看到「掃碼成功」訊息即可過閘，出站用同一個App重複操作

北捷提醒，由於QR Code讀取為光學掃描，手機亮度、畫面大小、貼膜、感應角度、感應距離等都有可能影響掃描效果，初期可依個人手機狀況，調適操作模式。 同時也分享小秘訣，經測試手機顏色設定「護眼模式（即偏暖色系畫面）」普遍有較佳的感應效果。

iPhone乘車碼「快捷設定」教學

在手機桌面的空白處長按>點擊畫面左上角的「編輯」按鈕>「加入小工具」>在搜尋欄位中輸入關鍵字「LINE Pay」>「加入小工具」>點擊畫面右上角的「完成」，或是直接點擊桌面的空白處，即可完成捷徑建立。

北捷官方提供設乘車碼快捷教學：TWQR悠遊付iPASS MONEYicash Pay街口支付全支付玉山Wallet全盈+PAY台新Pay

LINE Pay Money刷乘車碼有轉乘優惠

使用LINE Pay Money交通乘車碼搭乘臺北市、新北市公車及臺北捷運，與使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，同樣可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及臺北市幹線公車轉乘優惠，但具需使用相同的電子支付方式，並於1小時內直接轉乘。

LINE Pay Money 5/15上線優惠

5月15日起至5月底止，用戶使用乘車碼搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北市聯營公車、新北市區公車，以LINE Pay Money付款，享LINE POINTS 15%回饋。

5月15日起至7月31日，22歲以下用戶首次使用乘車碼享總價值150元實體通路優惠券，18歲以下未成年用戶若尚未開通LINE Pay Money帳戶，開通享LINE POINTS 300點回饋。

▲LINE Pay Money可以設定乘車碼，掃碼就能搭乘北捷、公車。（圖／官方提供）
▲LINE Pay Money可以設定乘車碼，掃碼就能搭乘北捷、公車。（圖／官方提供）
相關新聞

用LINE Pay「櫃台前等超久」好尬！4招秒開付款　實測速度差很多

LINE貼圖17組免費下載！蠟筆小新貼圖不用錢　最新早安晚安圖來了

終於來了！LINE行事曆「藍色超連結」可手動關閉　操作路徑報你知

皮克敏「禮包代碼」免費拿？Threads、FB詐騙瘋傳　加LINE恐被盜

周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...