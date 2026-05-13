台北捷運今年1月開放QR乘車碼進出站，用戶只要用手機掃乘車碼就能搭乘捷運，首波有9家電子支付App可支援，今（13）日宣布5月15日再加入LINE Pay Money，首波上線提供15％點數回饋，22歲以下首次使用乘車碼享價值150元優惠券，18歲以下未成年開通帳戶享LINE POINTS 300點優惠。如何設定、進閘門怎麼使用、快捷設定等一次看。記者認為，如果平常消費習慣會使用LINE Pay購物賺回饋，點數還能扣款搭乘捷運、公車，會有一種默默省下一小筆乘車費用的小確幸。
QR乘車碼和悠遊卡有什麼不同
QR乘車碼：以手機為主要載體，只要攜帶手機並開啟對應App即可進出站，無需額外攜帶實體卡片。在金流方式上，QR乘車碼採帳戶制，只要帳戶內有餘額即可直接使用，QR乘車碼進出站時，必須使用同一個App、同一個帳戶。
悠遊卡：則必須事先完成儲值，才能進行感應扣款，悠遊卡沒有帳戶或裝置限制，只要卡片本身即可使用。
10款App支援QR乘車碼
悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay、TWQR銀行聯盟（包含9家銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企銀、中華郵政），以及LINE Pay Money，原本預計3月開放，現在確定5月15日即可開始使用。
QR乘車碼如何設定設定4步驟：
步驟1：下載10款App中任一支援App
步驟2：註冊帳戶並綁定銀行卡或儲值
步驟3：在App首頁找到「乘車碼」
步驟4：同意服務條款啟用，畫面出現QR Code就完成
搭車3步驟
1.開啟App點選「乘車碼」，調亮手機螢幕
2.將QR Code靠近捷運閘門QR感應區掃碼
3.看到「掃碼成功」訊息即可過閘，出站用同一個App重複操作
北捷提醒，由於QR Code讀取為光學掃描，手機亮度、畫面大小、貼膜、感應角度、感應距離等都有可能影響掃描效果，初期可依個人手機狀況，調適操作模式。 同時也分享小秘訣，經測試手機顏色設定「護眼模式（即偏暖色系畫面）」普遍有較佳的感應效果。
iPhone乘車碼「快捷設定」教學
在手機桌面的空白處長按>點擊畫面左上角的「編輯」按鈕>「加入小工具」>在搜尋欄位中輸入關鍵字「LINE Pay」>「加入小工具」>點擊畫面右上角的「完成」，或是直接點擊桌面的空白處，即可完成捷徑建立。
北捷官方提供設乘車碼快捷教學：TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay
LINE Pay Money刷乘車碼有轉乘優惠
使用LINE Pay Money交通乘車碼搭乘臺北市、新北市公車及臺北捷運，與使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，同樣可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及臺北市幹線公車轉乘優惠，但具需使用相同的電子支付方式，並於1小時內直接轉乘。
LINE Pay Money 5/15上線優惠
5月15日起至5月底止，用戶使用乘車碼搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北市聯營公車、新北市區公車，以LINE Pay Money付款，享LINE POINTS 15%回饋。
5月15日起至7月31日，22歲以下用戶首次使用乘車碼享總價值150元實體通路優惠券，18歲以下未成年用戶若尚未開通LINE Pay Money帳戶，開通享LINE POINTS 300點回饋。
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QR乘車碼：以手機為主要載體，只要攜帶手機並開啟對應App即可進出站，無需額外攜帶實體卡片。在金流方式上，QR乘車碼採帳戶制，只要帳戶內有餘額即可直接使用，QR乘車碼進出站時，必須使用同一個App、同一個帳戶。
悠遊卡：則必須事先完成儲值，才能進行感應扣款，悠遊卡沒有帳戶或裝置限制，只要卡片本身即可使用。
10款App支援QR乘車碼
悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay、TWQR銀行聯盟（包含9家銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企銀、中華郵政），以及LINE Pay Money，原本預計3月開放，現在確定5月15日即可開始使用。
QR乘車碼如何設定設定4步驟：
步驟1：下載10款App中任一支援App
步驟2：註冊帳戶並綁定銀行卡或儲值
步驟3：在App首頁找到「乘車碼」
步驟4：同意服務條款啟用，畫面出現QR Code就完成
搭車3步驟
1.開啟App點選「乘車碼」，調亮手機螢幕
2.將QR Code靠近捷運閘門QR感應區掃碼
3.看到「掃碼成功」訊息即可過閘，出站用同一個App重複操作
北捷提醒，由於QR Code讀取為光學掃描，手機亮度、畫面大小、貼膜、感應角度、感應距離等都有可能影響掃描效果，初期可依個人手機狀況，調適操作模式。 同時也分享小秘訣，經測試手機顏色設定「護眼模式（即偏暖色系畫面）」普遍有較佳的感應效果。
iPhone乘車碼「快捷設定」教學
在手機桌面的空白處長按>點擊畫面左上角的「編輯」按鈕>「加入小工具」>在搜尋欄位中輸入關鍵字「LINE Pay」>「加入小工具」>點擊畫面右上角的「完成」，或是直接點擊桌面的空白處，即可完成捷徑建立。
北捷官方提供設乘車碼快捷教學：TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay
LINE Pay Money刷乘車碼有轉乘優惠
使用LINE Pay Money交通乘車碼搭乘臺北市、新北市公車及臺北捷運，與使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，同樣可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及臺北市幹線公車轉乘優惠，但具需使用相同的電子支付方式，並於1小時內直接轉乘。
LINE Pay Money 5/15上線優惠
5月15日起至5月底止，用戶使用乘車碼搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北市聯營公車、新北市區公車，以LINE Pay Money付款，享LINE POINTS 15%回饋。
5月15日起至7月31日，22歲以下用戶首次使用乘車碼享總價值150元實體通路優惠券，18歲以下未成年用戶若尚未開通LINE Pay Money帳戶，開通享LINE POINTS 300點回饋。