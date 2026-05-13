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在美國總統川普（Donald Trump）即將訪問中國、與中國國家主席會面之際，美國與中國達成一項重大共識。美國國務院12日透露，美中高層官員一致認為，不允許任何國家在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）徵收航運通行費。報導指出，這顯示兩國正試圖在施壓伊朗放棄控制這一重要水道的努力中尋求共識。根據路透社報導，美國國務院表示，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已在4月的一次電話會議中討論了此議題。國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在回應相關提問時指出：「他們一致認為，不允許任何國家或組織對通過荷姆茲海峽等國際水道的行為徵收通行費。」值得注意的是，過去美國國務院通常會針對此類通話提供紀要，但此次打破慣例，並未提供該次通話的簡報，如今才公開討論內容。中國駐美大使館未否認美方對該次討論的描述，並表示希望各方共同努力，恢復海峽的正常通行。中國大使館發言人劉鵬宇表示：「維護該地區的安全穩定，確保通行無阻，符合國際社會的共同利益。」德黑蘭方面曾要求將徵收航運通行費的權利作為結束戰爭的前設條件。美國則對伊朗實施了海軍封鎖，川普此前曾提出由美方自行收費或與伊朗合作收費的可能性。但在面臨國內外反彈後，白宮隨後改口稱，川普希望看到荷姆茲海峽在沒有任何限制的情況下重新開放。到目前為止，中國官員在譴責美國封鎖的同時，一直避免直接提及通行費問題。了解通話內容的2名消息人士透露，盧比歐當時提出了中國船隻支付通行費的可能性。消息人士指出，此舉似乎旨在鼓勵北京對德黑蘭施加更多壓力，以促使衝突結束。自2月28日美以聯手空襲伊朗以來，伊朗幾乎封鎖了荷姆茲海峽，對全球能源市場造成了劇烈衝擊。在戰爭爆發前，全球五分之一的石油與瓦斯供應皆經由該海峽運輸。中國與伊朗維持著緊密關係，且仍是其石油出口的主要消費國。川普一直向中國施壓，要求其利用影響力推動德黑蘭與華盛頓達成協議。