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韓國男星金鍾國是演藝圈知名的「鐵公雞」，不過他去年9月與圈外女友舉行祕密婚禮、正式升格人夫後，近日竟在綜藝節目中展現出截然不同的寵妻狂魔面貌，大方放話：「老婆的禮物必須買」。在10日公開的節目《正宗硬漢的旅行法in九州》預告片中，金鍾國與主持群前往日本錄影，不僅全程將新婚妻子掛在嘴邊，更在紀念品店開啟購物狂模式，為了挑選禮物給老婆完全不心疼荷包，完全已經變成寵妻魔王。旅行途中一行人走進日本當地的特色咖啡廳，一向對花錢斤斤計較的金鍾國，一看到杯子展示櫃便挪不開腳步，一邊徘徊一邊自言言自語表示：「這是日本限定才買得到的東西，必須買給老婆才行。」同行的秋成勳見狀便湊過去詢問，是不是該幫老婆買個禮物，並貼心打聽嫂子平時喜歡什麼。金鍾國隨即一臉幸福地透露老婆很喜歡收集杯子，接著認真陷入沉思，猶豫到底該買大容量的馬克杯還是精緻的小杯子。在挑選過程中，金鍾國顯得相當小心翼翼，不斷向已經結婚的秋成勳以及現場製作團隊詢問意見，擔心杯子容量會不會太小。經過一番認真挑選，他最後決定購買兩對情侶馬克杯，準備帶回韓國與老婆一起使用。不僅對新婚妻子超級大方，金鍾國當天甚至還掏腰包請在場的所有工作人員喝飲料，展現出與以往完全不同的豪爽作風，疼愛妻子與照顧工作人員的貼心舉動獲得一片讚賞。金鍾國過去在各大綜藝節目中，小氣、節儉的形象深植人心，過去池石鎮與哈哈就曾在節目中聯手爆料，透露以前去金鍾國進新房拜訪時，因為金鍾國捨不得開地熱暖氣，導致屋內冷到像滑冰場、手腳瘋狂發抖。當被現場人員追問結婚後是否依舊如此，金鍾國連忙甜笑澄清，透露現在家裡都會為了老婆貼心開到26度。他先前甚至自爆這輩子為了省錢從來沒去看過牙醫，婚後為了心愛的老婆大方打破多年來的省錢原則，鐵漢柔情的反差萌融化不少粉絲。