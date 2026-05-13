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▲卡西歐兄妹（如圖）在電視節目上控訴遭到麥可傑克森性侵。（圖／翻攝自 60 Minutes Australia YT）

▲流行樂之王麥可傑克森生前就曾遭控性侵，粉絲到現在仍相信他的清白。（圖／美聯社／達志影像）

▲《麥可傑克森》全球熱賣，台灣與美國都已登上「最賣座音樂傳記電影」冠軍。（圖／UIP提供）

根據已故「流行樂之王」麥可傑克森生平搬上大銀幕的電影《麥可傑克森》，才在美國與台灣風光宣告成為「最賣座音樂傳記電影」，他生前交情深厚、號稱如同他「第二個家庭」的卡西歐家族，近日在澳洲新聞節目上控訴遭他性侵，他還曾喝下其中一位兄弟的尿，來證明自己的愛。麥可的歌迷已厭倦這類爆料，怒轟他們消費逝去的人。卡西歐家族與麥可傑克森的關係曾深到被外界視為麥可的「第二個家庭」，有25年的交情，麥可生不僅常到他們家留宿，更帶他們參與自己的世界巡迴演唱會，也常邀他們到他的夢幻莊園遊玩。然而卡西歐家4兄妹如今卻在鏡頭泣訴遭麥可性侵，其中一位多明尼克還指麥可喝過他的尿來證明對他的愛，講到聲淚俱下，粉絲還是不願買單。麥可傑克森生前就被外界懷疑「戀童」，後來遭指控對未成年的青少年與兒童作出不妥當的行為，卡西歐家4兄妹還為他辯護過，沒想到現在180度轉變。多明尼克稱麥可以前會用身體壓住他，讓他的下體貼着自己身體，再做一些不雅的動作。他的其他兄弟也是從小就跟麥可共浴、同床，遭到染指。姊妹則被麥可誘騙脫光衣服，還被要求看私密處。從他們的指控可以感覺到，麥可藉著巨星光環迷惑他們，趁機佔他們便宜，而他們則稱麥可提供了奢華體驗和藥物來控制他們，跟過去感情好到稱他像是家人一般，完全是兩種嘴臉，麥可的粉絲怒嗆他們此時出來受訪，一定是看在《麥可傑克森》熱賣，想來蹭話題、發死人財，並不相信他們的說詞。對於麥可傑克森生前的獨特作風，有不少網友認為他若真的對卡西歐家4兄妹做了什麼，好像也不太讓人意外，相信他就是個怪咖，因此與力挺麥可的粉絲們，形成兩極化的反應。麥可不管在生前，或是去世多年後的現在，始終都是爭議焦點，各方對他究竟是什麼樣的人，依舊沒有共識。