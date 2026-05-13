皮克敏手遊《Pikmin Bloom》有穿戴各種飾品的特殊皮可敏可以蒐集，隨著台灣進入梅雨季，「雨天皮克敏」成為玩家攻略對象，不過由於可遇不可求的特性，若想獲得「雨天皮克敏」，建議玩家先了解遊戲機制，不是「下雨就會出現」，本文也整理「雨天皮克敏」的拿法、探測器用法等攻略。
雨天皮克敏有3隻 全部都是藍色
《Pikmin Bloom》手遊中，雨天版本的飾品皮克敏都是藍色的，詳細共有3種類型，皮克敏頭上會配戴不同的「帽子」來遮雨，如果幸運獲取標籤為「葉子帽」的花苗，長出的雨天皮克敏將會是隨機款式，並不會因為獲取過 A 款，就確保後面能拿到 B 款或 C 款。
雨天皮克敏出現條件（必要）
不少新手遊玩《Pikmin Bloom》時，會以為「現實生活在下雨」，遊戲中的雨天皮克敏就有機會出現，但實際上是，《Pikmin Bloom》內的世界是獨立的，玩家必須打開 app 內的地圖，查看左上角的「天氣符號」，有顯示「撐傘的下雨天」圖案，才有機會出現雨天皮克敏。
通常《Pikmin Bloom》內的天氣會隨現實世界變換，但若「下雨時間較短、雨勢並不明顯」，《Pikmin Bloom》不一定會同步變換為雨天，而是維持晴天或陰天。
雨天皮克敏獲取技巧、探測器用法
只要《Pikmin Bloom》世界是雨天，雨天皮克敏就有機會成為花苗出現在玩家的「探險」列表，不過建議在走路時要同步開啟「種花模式」，雨天皮克敏出現的機率較高，若單純走路不種花，機率偏低。
除了種花是最土法煉鋼的方式外，最多玩家獲取雨天皮克敏的方式就是「開探測器」，若想開探測器，建議在「附近的地點」欄位中，只剩下「路邊+葉子帽」時開啟，最有機會拿到雨天皮克敏花苗，也就是資深玩家所說的「純點」，若一個地點有太多分類，探測器選擇過多，就不一定會跳出雨天皮克敏花苗。
雨天皮克敏重點總結
📌出現雨天圖示
📌出門走路種花
📌尋找「純點」、開探測器
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《Pikmin Bloom》手遊中，雨天版本的飾品皮克敏都是藍色的，詳細共有3種類型，皮克敏頭上會配戴不同的「帽子」來遮雨，如果幸運獲取標籤為「葉子帽」的花苗，長出的雨天皮克敏將會是隨機款式，並不會因為獲取過 A 款，就確保後面能拿到 B 款或 C 款。
不少新手遊玩《Pikmin Bloom》時，會以為「現實生活在下雨」，遊戲中的雨天皮克敏就有機會出現，但實際上是，《Pikmin Bloom》內的世界是獨立的，玩家必須打開 app 內的地圖，查看左上角的「天氣符號」，有顯示「撐傘的下雨天」圖案，才有機會出現雨天皮克敏。
通常《Pikmin Bloom》內的天氣會隨現實世界變換，但若「下雨時間較短、雨勢並不明顯」，《Pikmin Bloom》不一定會同步變換為雨天，而是維持晴天或陰天。
只要《Pikmin Bloom》世界是雨天，雨天皮克敏就有機會成為花苗出現在玩家的「探險」列表，不過建議在走路時要同步開啟「種花模式」，雨天皮克敏出現的機率較高，若單純走路不種花，機率偏低。
除了種花是最土法煉鋼的方式外，最多玩家獲取雨天皮克敏的方式就是「開探測器」，若想開探測器，建議在「附近的地點」欄位中，只剩下「路邊+葉子帽」時開啟，最有機會拿到雨天皮克敏花苗，也就是資深玩家所說的「純點」，若一個地點有太多分類，探測器選擇過多，就不一定會跳出雨天皮克敏花苗。
雨天皮克敏重點總結
📌出現雨天圖示
📌出門走路種花
📌尋找「純點」、開探測器