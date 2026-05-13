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鄭麗文走在「一個中國」鋼索上！吳靜怡：沈伯洋手拿一面照妖鏡

2026不是選修路燈的人！吳靜怡：選一條堅守主權、守護民主的路

隨著2026台北市長選戰逐漸升溫，民進黨今（13）日召開選對會，正式徵召不分區立委沈伯洋參選，迎戰國民黨籍候選人蔣萬安。對此，政治評論員吳靜怡分析，這場選戰已升級成「台灣要不要向中國低頭」的路線對決，她更點名國民黨主席鄭麗文，其正帶領藍營走在「一個中國」的鋼索上，而綠營提名沈伯洋就是要正面對撞國民黨的「紅色一統」路線。吳靜怡指出，沈伯洋是長期研究認知作戰與兩岸議題的戰將，當他站上台北市長選戰舞台，整場選舉將不再只是「包裝行銷」，而是直接升級成「台灣要不要向中國低頭」的路線大對決。她形容，沈伯洋手中拿的是一面「照妖鏡」，照出儲君蔣萬安和鄭麗文都是讓中華民國未來走向消失、台灣接受統一的形狀。吳靜怡進一步批評，鄭麗文近期不僅公開稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不是獨裁者，更是相信中國國家主席習近平的擁護者。她直言，鄭麗文正帶著國民黨走在一條極度危險的「一個中國」的鋼索上，甚至已讓藍營本土派感到不安與恐懼。吳靜怡認為，在這樣的情況下，藍白陣營急著將沈伯洋塑造成「高仇恨值人物」，其實就是試圖轉移焦點，企圖消滅台灣人對中共的預警系統。她提到，包括前立委郭正亮、媒體人謝寒冰等，近期針對沈伯洋的激烈言論，都是一種煙霧彈，為了讓鄭麗文這條「紅色一統」的和平鋼索，看起來不會那麼像一場死亡跳水。「賴清德提名的不只是沈伯洋，他提名的是一種國家人格。」吳靜怡表示，沈伯洋代表的是防禦型民主，賴清德此舉是在向選民傳達，2026年選舉投的不是修路燈的人，而是在「紅色一統」壓力下，選擇誰能守住台灣民主防線。；藍白不想讓選戰變成鄭麗文路線的總檢驗，不然，每一位國民黨縣市長參選人都會被問：「你是否認同鄭麗文的統一路線？」最後，吳靜怡重申，賴清德跟沈伯洋現在做的，就是把這條路線徹底攤在陽光下，讓台北市民、讓全台灣人看清楚，到底要選一條把台灣推向中國的路？還是選一條堅守主權、守護民主的路？選舉不是贏了才是對的，而是透過每次的民主選戰，讓路線站得更堅定！