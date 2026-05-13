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IKEA PS系列起源！為IKEA奠定核心理念

▲IKEA PS系列設計師。（圖／記者鍾怡婷攝）

IKEA PS系列為何瘋搶？平價版的北歐設計師家具

▲IKEA PS 2026商品，以潛望鏡造型為靈感，透過 簡約線條與亮紅色設計，像是俏皮地「偷看」空間中的一切，為家中增添幽默感。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲IKEA PS 2026 鏡子，大膽設計，不對稱的造型，可吊掛、也能移至桌面；單人沙發床，帶有復古風格的造型，平時是舒適座椅，放鬆時可轉換為躺椅。（圖／記者鍾怡婷攝）

IKEA PS設計大膽、前衛！特定販售成為藏家夢幻逸品

▲IKEA PS 系列1995年的掛鐘如今被瑞典IKEA Museum永久收藏，成為瑞典設計風格的典範。（圖／記者鍾怡婷攝）

IKEA PS 2026系列睽違9年正式回歸！IKEA也在瑞典總部舉辦「民主設計日」（Democratic Design Days，DDD），由設計師親自分享IKEA PS系列的誕生背景，以及其如何奠定IKEA「大眾化設計」的核心理念。事實上，PS系列主打兼具設計感與親民價格的北歐家具，之所以稱為PS系列（Post Scriptum），代表在常態系列之外，進一步延伸、突破既有框架的設計概念，加上非常態販售模式，因此每次推出都容易掀起搶購熱潮，也成為不少收藏家鎖定的系列。IKEA 品牌策略經理Emma range提到，回顧第一代 IKEA PS 系列的發表，是在 1995年的米蘭家具展，當時品牌經歷了一場「認同危機」，因此需要找回初衷，並為未來的設計定下方向，而IKEA透過PS系列達成了這個目標，並將其命名為「大眾化設計」 （Democratic Design）。Emma range表示，PS系列推出時涵蓋的「大眾化設計」也成為IKEA延續至今的重要核心，包含優美外型、實用功能與實惠價格三大要素，後續多加入永續性與品質。在當年的米蘭家具展中，IKEA更做出一項當時業界相當少見、甚至帶有挑戰意味的決定，就是替所有展出商品直接標示價格，這項做法也迅速引發全球媒體高度關注。IKEA表示，過去北歐設計家具往往給人價格高昂的印象，因此品牌開始思考，如何讓更多人也能負擔得起好設計。自1995年首次推出以來，IKEA PS系列便完整體現IKEA「大眾化設計」理念，在外型、功能、品質、永續與價格之間取得平衡，讓IKEA PS系列主打「平價版北歐設計師家具」，以「高顏值、低門檻」作為核心特色，也成為系列受到消費者追捧的重要原因之一。Emma range也提到，PS系列一直透過不斷測試與嘗試，挑戰更大膽、更具突破性的設計方向，被譽為IKEA「前衛設計實驗室」的重要角色。Emma range提到，自1995年以來，IKEA已陸續推出9代PS系列，每一代都擁有鮮明風格，但始終秉持「以平實價格提供好設計」的核心理念。睽違9年後，IKEA PS 2026系列正式回歸，新系列將以玩心、樂觀與包容性為主題，並由12位設計師共同打造。事實上，IKEA PS（Post Scriptum）系列幾乎每次推出都會掀起搶購熱潮，甚至成為不少消費者心中的「夢幻逸品」。除了設計風格鮮明外，另一個原因在於PS系列並非長期販售商品，，包括2000年的「IKEA PS PENDEL鐘櫃」、1999年的「IKEA PS紅色鐵櫃」等單品。