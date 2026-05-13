我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德替沈伯洋繫上背帶。（圖／記者趙文彬攝，2026.05.13）

▲民進黨今提名沈伯洋。（圖／記者趙文彬攝，2026.05.13）

民進黨選對會今（13）日建議徵召立委沈伯洋參選台北市長，中執會下午正式通過提名，挑戰現任市長蔣萬安。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德表示，他要向市民推薦台北市長的不二人選，並稱讚沈伯洋是一流人才、對社會使命感、非常重視人權、具備跨域治理能力、有人性關懷、有國際觀、富有理想等，他也感嘆說，台北市擁有全國最好的資源、最多的資源，很可惜沒有成功扮演領頭羊的角色民進黨今天下午召開中執會，正式通過提名沈伯洋，並於會後舉行民進黨縣市長提名台北市記者會，包含賴清德、秘書長徐國勇、沈伯洋等人出席，賴清德並替沈伯洋繫上競選背帶。賴清德致詞時表示，他要向市民推薦台北市長的不二人選，並稱讚沈伯洋是一流人才、對社會使命感、非常重視人權、具備跨域治理能力、有人性關懷、有國際觀、富有理想等。賴說。沈伯洋是台北長大的小孩，在美國賓州大學取得法學碩士後，也到加州大學爾灣分校攻讀博士學位，研究社會生態學相關領域，因此，沈不只是擁有國安、資訊與法律的專業，也是兼具都市規劃、環境心理學的跨領域人才。「台灣已經走向世界，台北市是台灣的首都，不能夠落後在後面，更不能走錯方向！」賴清德提到，當沈伯洋提出四度空間城市論時，就能看出台北市治理的不足，它的方向是進行兩岸論壇，因此應該要跟國際的大城市，東京、紐約、倫敦、巴黎等有一個進步的國際連結。賴清德說，台北市擁有全國最好的資源、最多的資源，很可惜沒有成功扮演領頭羊的角色，也沒有替台灣加分，在這種狀況之下，若沈伯洋能得到台北市市民的支持，會是台北市長的不二人選。此外，賴清德也在中執會提到，沈伯洋看待城市治理，並不是單一政策的堆疊，而是彼此連動的整體生態系統，同時也提出「真．善．美」的嚴謹邏輯，來建構具備韌性、透明且充滿人性關懷的城市空間，加上，沈伯洋在國外求學和國際城市交流的經驗，讓其明白台北的國際定位，不應只面向中國，而是要與世界的平等連結。賴清德說，沈伯洋認為「台灣已經走向世界，台北市也應該走向世界」，台北市應該以豐富的民間活力與民主價值，來與世界進行等價交流，因此，沈主張推動「無限城論壇」，與東京、紐約、倫敦等民主重鎮並肩而行，建立起「超越地理、連結價值」的城市外交體系，一座城市的進步，需要一位「具國際視野、跨領域治理能力、同時有溫度的城市治理者」。賴清德呼籲，懇請所有台北市民，全力支持最佳市長人選沈伯洋，讓台北治理回歸到真正以人為本的有機進化，「讓台北走向世界，成為世界的台北」。沈伯洋則說，許多人認識的他，是他兩年來的立委生涯，鑽研國安，守護國土，但過去的他，有十多年的時間，從事社會生態的學術研究，成立智庫、非營利組織，之後走進教室，走進國會，他期盼把其專業，以及世界的經驗、解決方案，帶回台灣，奉獻給台北市民。沈伯洋說，台北能有今天，不是因為一個人，而是一代又一代的市民、專業的公務員、充滿行動力的民間團體，共同努力的結果，台北成為了全台灣條件最好的城市，也是台灣最接近世界的地方，然而條件最好，人卻留不住，台北市人口不斷流失，預算最豐厚，市民卻感受不到規劃的改變，交通建設最廣，市民通勤時間仍舊無法真正縮短，大家飽受塞車之苦，市民辛苦擠出時間追垃圾車，但城市的環境衛生卻沒有跟著提升，食安問題一件接著一件，托育環境更令人憂心。沈伯洋說，作為一個學者，作為一個從政者，作為一個父親，他也應該站出來，告訴大家，台北市民要的是什麼，「我們要的是，大家有時間能夠陪伴自己或所愛的人；我們要的是，在台北打拼能夠有運用的基金；我們要的是，能夠自在地走到更多乾淨的綠地廊道，舒服地休息放鬆；我們要的是，每一個年齡層都能在這座城市裡感受到被照顧、被關愛；我們要的是，一座安全、友善，被世界擁抱的城市」。