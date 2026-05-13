我是廣告 請繼續往下閱讀

台美無人機產業深度結合！雷虎牽手Shield AI讓無人機長出大腦

我們與雷虎的夥伴關係旨在提供台灣國防部所需的威懾衝突之不對稱能力，也是支持台灣整體戰略的一部分

美國國防科技公司Shield AI週二（13）宣布與和台灣無人系統製造商雷虎科技簽署合作備忘錄，計劃將 Shield AI 的 Hivemind 自主飛行軟體整合至雷虎科技的無人系統產品線，初期將優先部署於「海鯊號」（Seashark）無人水面載具（USV）。Hivemind 將擔任海鯊號的「AI駕駛員」，並計劃於今年夏天進行實地演示，根據 Shield AI 發布的新聞稿內容，協議內確立了分階段的整合與測試方法，包括模擬測試、硬體整合以及實機測試，目標是讓多個自主化系統進入到雷虎無人載具內，成功協調整體運作。創辦人曾國光（Brandon Tseng）表示：「Hivemind 已在全球數十個平台與領域完成整合與驗證，我們很高興能在台灣與雷虎科技合作將其投入水域應用。這將支援跨領域、多機協作，改變無人系統在爭議環境中的作業方式。。」雷虎科技總經理蘇聖傑指出，雷虎科技已建立一系列針對實際作業環境設計的無人系統，涵蓋從海岸防衛到跨領域任務。未來透過整合 Hivemind，雷虎無人機將能獨立執行複雜任務，蘇聖傑也強調：「我們將此夥伴關係視為推進台灣國防產業基地、並為部隊提供更強大自主系統的機會。」Hivemind 為 Shield AI 核心人工智慧自主化軟體，可讓各類無人載具系統，於不同領域中具備「感知、決策與行動（Sense, Decide, Act）」能力，Shield AI 於去年9月底進駐台北101建立辦公室後，持續深化在台布局，如今與雷虎科技簽署MOU，也讓台美無人機產業結合更為全面。