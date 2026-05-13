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國民黨中常會傳今（13）日將正式徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引來爭取提名的藍委謝衣鳯重磅抨擊，難道現在參選都要拿家長同意書嗎？文傳會主委尹乃菁受訪時坦言，的確因為家族因素，謝衣鳯沒辦法代表國民黨角逐彰化縣長，地方觀感來說，姐姐選縣長、弟弟選議員，會牽涉很多說不清楚的事情。尹乃菁回應時先是嘆了一口氣，隨後說謝衣鳯是黨內非常優秀的同志、立委。鄭麗文日前有提到，當不分區立委時和謝衣鳳的媽媽鄭汝芬是立法院的同事，所以跟謝家的關係是很熟的。尹乃菁說，相信謝衣鳯也很清楚，這次她積極表態參選過程中，因為她的弟弟謝典霖也要參選議員，就地方觀感來說，姊姊要選縣長、弟弟要選議員，就會牽涉到很多一些說不清楚的事情，的確是因為家族的因素，所以很可惜，謝衣鳯沒有辦法代表國民黨來角逐彰化縣長。尹乃菁坦言，謝衣鳯在地方上經營扎實、知名度也很高，這些黨中央都知道，但因為牽涉到家族很多很複雜的因素，所以很可惜，這次沒有辦法代表國民黨來角逐彰化縣長，大家都是黨內同志，有很多的問題都是可以好好溝通的。