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菲律賓氣象局（PAGASA）最新氣象監測，全菲律賓預計有近50個地區的酷熱指數（Heat Index）在13日達到「危險等級」，即42°C 至51°C 。菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，包括民答那峨島武端市（Butuan）、丹轆省（Tarlac）卡密林鎮（Camiling）、伊莎貝拉省Echague在內的地區，氣溫可能達到45°C 。報導指出，12日，武端市連續第二天錄得最高酷熱指數48°C 。菲律賓氣象局稱，5月11日星期一下午，伊莎貝拉省Echague的氣溫飆升至40.4°C ，打破此前10日在同一地點記錄的40.0°C 高溫，成為今年迄今為止該國最熱的氣溫。報導提到，菲國歷史上最高溫度紀錄為42.2°C ，分別於1912年4月22日和1969年5月11日在土格加勞市（Tuguegarao）觀測到。根據菲律賓氣象局定義，熱指數介於 42°C 至 51°C 之間即屬於「危險」等級（Danger Level）。在此環境下，可能出現熱痙攣和熱衰竭，中暑風險增加。官方呼籲全民提高警覺。