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淡江大橋分流奏效！在地人讚嘆：回到20年前

▲淡江大橋通車之後，許多在地人發現真的幫助關渡大橋舒緩車流。（圖／記者朱永強攝）

淡江大橋成功連接淡水與八里！關渡橋順暢畫面曝光

▲今（13）日關渡大橋的即時影像畫面中，也能看到車流真的順暢了不少。（圖／新北市政府交通局）

連接淡水與八里的「淡江大橋」昨（12）日上午正式通車，今（13）日則迎來首個上班日考驗，結果今天一早，就有許多淡水人發現，平時一大早就開始塞車的關渡大橋，竟然比平時還要順暢數倍，忍不住大讚：「彷彿回到20年！」省下了大量通勤車程時間。在淡江大橋開通之前，淡水民眾要進入台北市，只能走台2線的淡金路與中正東路，但每次關渡大橋到了上下班時間，總會塞的水洩不通，到了假日時，想進入淡水的車輛也更是常常回堵，讓淡水人回家的路好遙遠。昨天淡江大橋通車之後，今（13）日迎接首個上班日，在淡水地方社團「細說淡水」中，也有許多在地人驚呼，「今天36分鐘就從紅樹林開到中正紀念堂」、「以前早上6點半就塞了，現在順暢太多」、「真的挺有感，平常7點05分從沙崙出門，至少要騎50分鐘才到公司，今天只騎了35分鐘，跟假日上班一樣速度」、「到關渡一路順暢，彷彿回到20年前沒有一堆外來人搬進來的時候」、「往台北方向上班，此時此刻紅樹林到竹圍只開了3分鐘，速度真的是有感提升」、「到桃園高鐵站只需要40分鐘」、「關渡橋超空一度懷疑車子都跑去哪了」、「從新市鎮上台北，只花14分鐘到關渡，好通暢的淡金路跟中正東路一路飛奔，也是超級感動」。淡江大橋於 2026 年 5 月 12 日正式通車。這座新橋將能省去淡水河兩岸（淡水與八里間）約 15 公里的繞行路程，讓往返行車時間大幅縮短 25 分鐘，同時可以有效紓解關渡大橋長年壅塞的交通壓力。從今（13）日關渡大橋的直播畫面中，也能看到車流真的順暢了不少。淡江大橋作為全世界最長的單塔斜張橋，淡江大橋不只強化了三芝、淡水、八里等地的觀光連結，其標誌性的主塔更將成為淡水河口最吸睛的國際級新地標。