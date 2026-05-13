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台中平面最大UNIQLO「最多省300元」全台最便宜！Mitsui台中港店開幕優惠

▲台灣人夏天最在乎的抗UV單品，UNIQLO從防曬外套到無縫袖套都有。（圖／UNIQLO提供）

台中同慶首次限定優惠清單：

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UNIQLO Mitsui台中港商場店獨家優惠：

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UNIQLO Mitsui台中港商場店！開幕首三日優惠：

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▲UNIQLO太陽眼鏡今年變時髦，很受歡迎。（圖／UNIQLO提供）

送太陽眼鏡、冰壩杯！UNIQLO Mitsui台中港商場店：優惠活動加碼

UNIQLO「全方位防曬生活體驗站」快閃活動

UNIQLO Mitsui台中港商場 店舖資訊

▲UNIQLO Mitsui台中港商場店，是台中區平面規模最大門市。（圖／UNIQLO提供）

▲UNIQLO「全方位防曬生活體驗站」快閃活動也在台中。（圖／翻攝自UNIQLO FB提供）

GU「最多省200元」全台最便宜清單一覽！全台Mitsui店連動優惠

Mitsui店同慶優惠清單：

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▲針對夏季來臨的防曬需求，GU也有許多對抗UV單品推薦。（圖／GU提供）

台中港新店與網路商店同慶：

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送收納袋、貼紙！GU Mitsui台中港商場店：優惠活動加碼

GU Mitsui台中港商場店

店舖資訊

▲GU Mitsui台中港商場店將開幕。（圖／GU提供）

平價服飾UNIQLO、GU全台最便宜優惠被挖出！推薦夏天抗UV防曬外套、AIRism涼感、DRY吸汗快乾系列「1件最多省200元～300元」，雙品牌5月15日同步進駐三井Mitsui台中港，開幕優惠同慶全台18家店，划算購買清單一次整理。UNIQLO加碼太陽眼鏡、防曬無縫袖套免費送，獲得方式一次看；GU滿額贈送收納袋等。UNIQLO Mitsui台中港商場店將於5月15日盛大開幕！佔地近400坪為台中區平面規模最大。台中地區13間門市同慶「台中防曬周」活動，開搶防曬配件首次超強折扣，開幕優惠同慶一覽。優惠時間：5月15日（五）至5月21日（四）優惠門市：Mitsui台中港商場店、漢神洲際購物廣場店、台中廣三SOGO百貨店、LaLaport台中店、台中中清路店、秀泰生活台中文心店、台中福科路店、太平中山路店、台中崇德路店、台中中友百貨店、新光三越台中中港店、太平洋百貨豐原店、台中大魯閣新時代購物中心店，共13家。◾️（ 原價290元）◾️（原價590元）台中同慶優惠5月15日（五）至5月17日（日）首三日單筆消費不限金額，即贈2026世界百大咖啡館COFFEE STOPOVER「台中獨家口味咖啡濾掛包」乙包（每日限量，送完為止）。◾️（原價990元）◾️（原價990元）◾️（原價590元）◾️（原價390元）◾️（原價390元）◾️（原價1,290元）◾️（原價790元）◾️（原價390元）◾️（原價390元）◾️（原價390元）5月15日（五）開幕當日，前200位顧客到店體驗並填寫商品評論，即可獲得價值590元「指定款太陽眼鏡」乙個（贈品當日限量，送完為止）。5月15日（五）至5月17日（日）開幕首三日，單筆消費滿2,000元，持Mitsui Shopping Park會員APP及當日發票（或消費明細）可兌換「台中之星摩天輪搭乘券」乙張（數量有限，送完為止）。5月15日（五）至5月21日（四）開幕首七日，祭出新店獨家來店好禮，單筆消費滿2,000元並掃描UNIQLO APP會員，可獲得「不鏽鋼手提冰壩杯700ml」乙個；每日17:00後，單筆消費滿1,500元加碼參加轉轉樂乙次；12歲以下兒童到店現領「童趣氣球」乙顆。5月16日（六）、5月17日（日）11:00-19:00，MITSUI OUTLET PARK台中港南二口廣場限時登場UNIQLO「全方位防曬生活體驗站」，消費者領取號碼牌於指定時段前往體驗，完成現場任務，即有機會獲得價值290元「AIRism 防曬無縫袖套」或夏日冰棒（贈品數量有限，送完為止。活動方式請以現場公告為準。）地址：台中市梧棲區台灣大道10段168號1樓時間：周一至周五11:00-21:30、周六日10:30-21:30GU也宣布，5月15日正式進駐MITSUI OUTLET PARK台中港，開幕首週主打「高密度優惠」，串聯全台GU MITSUI OUTLET PARK & Mitsui Shopping Park LaLaport店舖同慶共5家與網路商店同慶限定價格。優惠時間：5月15日至5月21日優惠門市：GU Mitsui台中港商場店、Mitsui台南商場店、Mitsui林口商場店、LaLaport台中店、LaLaport南港店，共5家。◾️（原價390元）◾️（原價590元）◾️（原價790元）◾️（原價590元）◾️（原價990元）◾️（原價490元）◾️（原價490元）◾️（原價490元）◾️（原價690元）◾️（原價990元）◾️（原價990元）5月15日至5月21日開幕首七日，單筆消費滿1,500元或於網路商店單筆消費滿1,500元、並選擇於GU Mitsui台中港商場店取貨，即贈「GU 城市隨行收納袋」乙個。單筆消費滿1,800元並於結帳時出示追蹤GU Instagram帳號畫面，即可參加「寵粉海線散策扭蛋樂」乙次；單筆消費不限金額，即贈「SNUGGLE熊寶貝溫和芳香豆」乙份。5月16日至5月17日，到攤位現場首次下載GU APP，並完成GU網路商店新會員註冊者，可獲得APP新用戶「80元滿額優惠券」乙張外，出示追蹤GU Instagram畫面，加贈新店開幕獨家「一事吳陳」插畫貼紙乙張。地址：台中市梧棲區台灣大道10段168號1樓時間：周一至周五11:00-21:30、周六日10:30-21:30