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針對近期爆出愛爾麗、光澤等知名連鎖醫美診所出現系統性針孔偷拍的惡劣事件，台北市長蔣萬安今（13）日再次強調，台北市絕不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為，除已經針對臺北市醫美診所、三溫暖、體育場館進行擴大聯合稽查，並公布6項措施，重申市民的安全與隱私，沒有任何妥協空間。蔣萬安表示，第一在源頭防堵方面，目前隱藏式針孔攝影機全國市面上都可買到、難以防堵有心人遂行偷拍的行為。為了保障市民朋友的權益，市府去年6月曾發函建請行政院針對隱藏式針孔攝影設備做全國性的立法，改採實名制購買。面對系統性的針孔偷拍犯罪猖獗，有必要從源頭管控，因此我們將再次建請中央，重新審慎研議。蔣萬安強調，第二點，市府的主張非常明確，「只要民眾沒有事先同意被拍，就是違法！」所有的規範都應符合《個人資料保護法》第8條的應告知事項。因此，他已經要求衛生局及法務局儘速提出給中央主管機關的具體建議，從兩個途徑著手修訂相關規範。針對美容消費於相關的「定型化契約應記載事項」中，增訂錄音錄影之規範；針對醫療行為於「醫療同意書」格式中，強制增列影音紀錄的同意條款。蔣萬安指出，所有的錄音錄影行為，都必須在同意書或契約中白紙黑字載明「蒐集的目的」、「資料使用的範圍與對象」以及「檔案保存/銷毀的方式」，確保民眾有充分的知情權與同意權。他已經請台北市副市長張溫德明天代表出席院會時，向行政院長分享北市的具體建議和方案，希望中央地方一起合作，守護民眾的隱私安全。蔣萬安指示，第三、法務局消保官即刻成立專案小組、協助提出團體訴訟，主動協助退費及損害賠償相關事宜。第四、時擴大稽查量能，提高現場稽查頻率為了更進一步提升現場稽查頻率，他要求警察局主責跨局處對反針孔偵查設備的定期訓練，擴大稽查量能、提升稽查成效。蔣萬安第五點指出，公布業者反針孔自主偵測及審核執行結果，要求各相關局處，針對高度隱私期待的行業，對於沒有定期回報反針孔自檢的業者，向社會大眾公告，讓民眾安心。蔣萬安最後表示，將提供被害人心理諮商與法律諮詢服務，社會局、衛生局、法務局將提供心理諮商及法律諮詢等相關服務。也提醒市民朋友，有任何相關需求可撥打性騷擾防治專線: 2391-1067 ，市府會全力提供協助。面對偷拍犯罪，台北市會堅定守護市民隱私與安全，追究到底、堅持改革。