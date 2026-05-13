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為了粉碎自己「病危、癱瘓甚至死亡」的網路謠言，68歲的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在菲國總統府外特別小跑步並當眾做開合跳，試圖以行動證明自己身體健康，分析認為這場看似輕鬆的政治表演，背後反映了菲律賓和全球政壇一樣陷入激烈的假訊息戰，以及他與副總統莎拉杜特蒂（Sara Duterte）的權力衝突持續升溫。根據《法新社》報導，小馬可斯今年1月因腸憩室炎住院後，社群媒體迅速出現大量關於他健康惡化的貼文，甚至聲稱他已經死亡。臉書、TikTok與X平台流傳數百則貼文，利用舊影片或合成圖片散布「病危說」，今年4月初小馬可仕一度取消公開活動，更加劇外界猜測。不過為了闢謠，小馬可仕親自跑出辦公室，在媒體與公眾面前做多下開合跳，還在穿著跑鞋的情況下小跑幾段，強調自己「沒有癱瘓、沒有癌症末期、也沒有死亡」。對於這些假消息，菲律賓政府也已對多個臉書帳號提出投訴，並警告臉書母公司 Meta 若未遏止假訊息不排除採取法律行動。官方指出，菲律賓有超過8000萬名臉書用戶，約占人口七成，假訊息已對公共秩序、經濟信心與國家安全構成日益嚴重的威脅。與此同時，菲律賓大學新聞學副教授指出，菲律賓的社群媒體上也出現另一種敘事，也就是指控主流媒體與政府「合謀隱瞞總統病情」，而這類說法旨在削弱民眾對正規媒體的信任，使民眾相信主流媒體與執政者站在同一陣線，進一步加劇社會分裂。分析也指出，健康謠言之所以容易擴散，也與馬可仕家族歷史有關。小馬可仕的父親、前總統老馬可仕晚年因腎病長期隱瞞病情，曾在電視上掀衣證明沒有腎移植疤痕。如今，歷史記憶與政治對立交織，使健康議題成為攻防焦點。